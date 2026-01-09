Mundo

Paraguay exigirá visa a los venezolanos ante «el contexto actual que atraviesa el país»

Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Paraguay

El gobierno del Paraguay anunció este viernes que derogó el decreto que permitía el ingreso de ciudadanos venezolanos al país sin necesidad de solicitar visas.

«Se trata del Decreto N.º 14.609, de fecha 4 de setiembre de 1996, que permitía a los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela ingresar y permanecer en el territorio paraguayo sin necesidad de visado, por períodos no superiores a sesenta días por cada viaje», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.


En alza: Así se cotizó el dólar oficial el último día de octubre
VIDEO SENSIBLE: Alcalde guatemalteco perdió la vida durante tiroteo registrado en desfile navideño
Entregaron carta en la embajada de Brasil en Caracas para que Lula interceda por los presos políticos

En el mismo comunicado aclararon qué los llevó a tomar esta medida. «El contexto actual que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela hace necesario, por razones de seguridad nacional, que todo eventual ingreso de venezolanos al Paraguay este sujeto a una verificación previa de la documentación y de los antecedentes correspondientes, por lo que se exigirá nuevamente el requisito de visado para el ingreso de nacionales de ese país al Paraguay».

A partir de este sábado, 10 de enero entrará en vigencia el decreto y los venezolanos que deseen viajar a ese país tendrán que solicitar su respectiva visa.

En el texto no aclararon si la misma tendrá un costo o cuánto tiempo aproximado tardará en aprobarse.

