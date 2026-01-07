Presidente de Panamá reveló el consejo que le dio a María Corina sobre «el respeto a la voluntad popular»

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reveló este martes que sostuvo una conversación con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en medio de la crisis desencadenada en Venezuela tras la operación militar estadounidense.

Mulino encabezó un acto para dar inicio al año en que se harán distintas celebraciones por el bicentenario del Congreso de Panamá. Durante su alocución, reveló que habló el domingo con Machado.

«En mi conversación con María Corina Machado el domingo, se lo dije: ‘Un consejo de amigo, muéstrate intransigente con el respeto a la voluntad popular. Ahí no hay para atrás y no te vas a equivocar’», dijo Mulino.

Las declaraciones de Mulino se dieron ante las dudas de que se dé una transición democrática en Venezuela. Para el mandatario panameño, debe prelar la «voluntad popular» sobre todas las cosas.

MULINO SOBRE VENEZUELA

El mandatario también aseguró que su gobierno se guía bajo una premisa: «la soberanía pertenece a los pueblos». «En Venezuela un pueblo se expresó en 2024 de manera clara y masiva en las urnas», expuso Mulino.

«Ese mandato no puede ser ignorado, distorsionado, ni sustituido por arreglos de poder que perpetúen las mismas estructuras que llevaron al colapso institucional, económico y humano a ese país hermano», añadió.

Mulino, que se ha negado a reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, insistió en un proceso que lleve al poder al opositor Edmundo González. Por tanto, pidió la «unidad, coordinación y trabajo» de las naciones de la región.

El presidente insistió en que su país «no puede guardar silencio». «La salida para Venezuela, así como lo fue para Panamá, está en el respeto a la democracia y la voluntad popular del pueblo», concluyó Mulino.