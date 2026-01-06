Pedro Sánchez dice que ataque a Venezuela «supone un precedente terrible»

El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró este martes que el ataque de Estados Unidos a Venezuela, en donde resultaron detenidos Nicolás Maduro y Cilia Flores, marca un «precedente terrible» para el mundo.

Sánchez participó en la cumbre sobre Ucrania en la ciudad de París, en Francia. Más allá del conflicto ruso-ucraniano, el mandatario ratificó su condena a la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela.

«Caracas supone un precedente terrible y muy peligroso, que nos recuerda a agresiones pasadas y empuja al mundo a un futuro de incertidumbre e inseguridad, como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo», dijo Sánchez.

De igual forma, Sánchez aseguró que su gobierno «cree en la paz, diplomacia y la carta de Naciones Unidas», a la vez que criticó las ambiciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de incorporar Groenlandia al territorio de ese país.

🇪🇸🇻🇪 | AHORA – MADURO CAPTURADO: Pedro Sánchez: «Caracas supone un precedente terrible y muy peligroso, que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre e inseguridad, como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo.»

pic.twitter.com/hlUudiN0Us — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 6, 2026



«Evidentemente no podemos aceptarlo. Como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo, como es el caso de Dinamarca. No podemos aceptarlo y no lo vamos a hacer como país y gobierno», dijo Sánchez.

SÁNCHEZ: «ES ILEGAL»

El mandatario sostuvo que «no se puede reconocer una acción militar ilegal», bajo el argumento de que Estados Unidos «violó el derecho internacional». Por tanto, insistió en condenar con «rotundidad» la operación.

Sánchez aseguró que su gobierno «nunca reconoció al de Maduro porque infringió las reglas y porque su elección fue ilegítima». Sin embargo, consideró que «tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar ilegal que viola el derecho internacional».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CATAR SE OFRECE A MEDIAR PARA LOGRAR UNA «SOLUCIÓN PACÍFICA INMEDIATA» EN VENEZUELA

Este mismo martes, el Gobierno de Sánchez habría pedido a la presidente encargada, Delcy Rodríguez, la liberación de los presos políticos del país, de acuerdo a medios españoles como EFE o El Español.