Presidente de Panamá conversó con Delcy Rodríguez para conocer su «experiencia» en gestión de terremotos

(EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reveló que este sábado conversó por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien le ofreció la experiencia venezolana en gestión de terremotos, luego de que la nación istmeña fuera sacudida por uno de magnitud 7,7 el viernes, sin registro de muertos pero sí de daños materiales.

«Hoy tuve una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que me puso a disposición por toda la experiencia», declaró Mulino durante un recorrido por zonas del interior afectadas por el evento sísmico.

El Gobierno de Mulino no ha reconocido el Gobierno interino que asumió Rodríguez en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado por EEUU, y esta es la primera vez que el gobernante panameño informa públicamente de una conversación con la vicepresidenta y excanciller del depuesto presidente venezolano.

El 24 de junio pasado, un doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5 asoló especialmente el litoral central de Venezuela y dejó al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves, según el Gobierno de Delcy Rodríguez, que no ha dado cifras consolidadas de desaparecidos y ha sido muy cuestionado por su respuesta a la emergencia.

Iniciativas ciudadanas como ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ han denunciado más de 29.000 personas en paradero desconocido.

Mulino dijo a los periodistas que este sábado también habló por teléfono con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, mientras que el viernes recibió mensajes y ofrecimientos de apoyo del presidente de Israel, Isaac Herzog; de EE.UU., Donald Trump,a través de sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, así como «de todos los presidentes del área centroamericana».

«Lo importante aquí es que vamos a trabajar. Los gobiernos de Ecuador, de Colombia, de Chile, que son países pues que pueden poner a disposición nuestra, y rápido, la ayuda», afirmó Mulino, que también habló de las ofertas de apoyo recibidas de multilaterales «que han ayudado y que van a seguir ayudando financieramente al Estado» panameño.

Las autoridades de Panamá aún no han dado una cifra de pérdidas materiales por el terremoto, que afectó principalmente a tres provincias – de diez – situadas en el centro del país y cercanas al epicentro, pero ya declararon un estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para afrontar la situación.

De acuerdo al más reciente reporte oficial, el evento sísmico dejó 27 personas heridas, ninguna de gravedad, afectó en distinto grado 426 viviendas en las que habitan 2.130 personas, 419 escuelas,así como algunas carreteras del interior de Panamá.EFE