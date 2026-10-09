Presidente de Panamá pide mantener la «calma» tras el terremoto de magnitud 7,7

EFE.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió este viernes en X mantener la calma tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió al país y activó la amenaza de tsunami en el Pacífico, mientras que de momento las autoridades de Panamá no han informado si el temblor dejó muertos o heridos.

El mandatario solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que «informen sobre los efectos llamando a la calma».

También, Mulino aseguró que «no se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden».

El terremoto de magnitud 7,7 tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que activó una alerta de tsunami en el Pacífico.

De acuerdo con el USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

Por el momento las autoridades de Panamá no han informado si el movimiento telúrico dejó muertos o heridos.

En Ciudad de Panamá el terremoto se sintió con fuerza, según constató EFE.

Aunque inicialmente no se reportaron daños estructurales de relevancia, sí se ordenó el desalojo de los residentes en los edificios, evidenció EFE durante un recorrido por varios barrios ubicados en el centro financiero de la capital panameña.

En algunos edificios las alarmas se activaron para y aún no se permite el ingreso de las personas.

La calle 50, una de las principales arterias de la capital panameña, se llenó de ciudadanos agrupados esperando réplicas del movimiento telúrico, las principales de magnitudes de 6,1, 6,0 y la más reciente de 5,3.

He solicitado a @DinoskaDinoska y organismos q informe sobre los efectos llamando a la calma No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden @Sinaproc_Panama — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026