Presidente de Colombia anunció operativo contra migrantes ilegales: ¿Afectará a los venezolanos?

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó a Migración Colombia iniciar operativos para identificar a migrantes en situación irregular para su posterior deportación.

«No voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que les quede claro», dijo durante un discurso.

«La orden a migración es clara, que empiecen los operativos coordinados con la policía en Barranquilla para dar con los migrantes ilegales. Primero a los que están cometiendo delitos y segundo a los que no tienen regularizada su situación y en el término de la distancia tendrán que ser deportados. Esa es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana», añadió.

Asimismo, remarcó que esta orden aplica para todos. «No voy a aceptar a migrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo fechorías en Colombia, se van y los deportamos. Esa es una decisión política y yo lo asumo».

¿QUÉ VENEZOLANOS ESTÁN EXENTOS DE ESTA MEDIDA?

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró los grupos de venezolanos que no están en riesgo de deportación.

«El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis, particularmente en los años 2019, 2020 y 2021, que fueron casi dos millones de hermanos venezolanos que entraron en nuestro país y más del 90% recibieron la regularización y accedieron a los servicios públicos y sociales del Estado como cualquier colombiano», dijo en entrevista con Caracol.

#EnDesarrollo En entrevista con Noticias Caracol, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que el anuncio del presidente De La Espriella de ordenar la deportación de migrantes “ilegales” no afecta a los migrantes venezolanos que ingresaron al país durante la crisis de los… pic.twitter.com/uMcYnuhEQH — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 25, 2026

«Se refiere es a las redes criminales, a los que se están lucrando particularmente con el paso de inmigrantes ilegales en el Darién. ¿Quiénes son esos? Organizaciones como el Clan del Golfo», afirmó.

Así como lo dijo el presidente, reiteró que los operativos serán en contra de migrantes en situación irregular. Por lo tanto, no aplica para los venezolanos que cuentan con Permiso por Protección Temporal (PPT).