Preocupación internacional por el virus Nipah: Alta mortalidad, sin vacunas y síntomas graves

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias de Asia y Europa se mantiene atentas a la situación del virus Nipah, una enfermedad que puede alcanzar hasta el 75% de mortalidad.

Las autoridades de India aseguraron hace pocos días haber prevenido un brote de este virus en el estado de Bengala Occidental. Aunque registraron dos casos, lograron evitar que la enfermedad se propagara en esta zona densamente poblada.

«Se está monitoreando constantemente la situación y se han tomado todas las medidas de salud pública necesarias», indicó el Ministerio de Salud de India, que logró identificar a 196 personas que tuvieron contacto con los pacientes.

Todos estos casos sospechosos fueron puestos en cuarenta y sometidos pruebas regulares. Todas las evaluaciones brindaron resultados negativos. Lograron frenar la propagación del virus gracias a un rastreo intensivo de los contactos.

ALERTA POR EL VIRUS

Los organismos sanitarios indios confirmaron que no hay riesgo de un brote del virus. Sin embargo, lo ocurrido generó que varios países asiáticos, incluyendo China, Tailandia e Indonesia, reforzaran los controles para los viajeros procedentes de India.

Los países europeos también se mantienen atentos a la situación de este virus. Igualmente, España subrayó que «el riesgo actual para la población, a reevaluar a medida que se disponga de más información, se estima muy bajo».

Cabe destacar que el virus se transmite principalmente desde ciertos murciélagos frugívoros. También hay reportes de transmisión por contacto con animales domésticos infectados y entre personas.

El contagio se da producto del consumo de alimentos contaminados, el contacto estrecho con animales infectados o con fluidos corporales de personas enfermas. A esto se suma que, según la OMS, «no existe tratamiento ni vacuna disponible para personas ni animales» y el tratamiento se enfoca en la «terapia de apoyo».

El virus puede ser asintomático en casos leves, pero pueden darse afecciones graves como encefalitis mortal o insuficiencia respiratoria aguda. «Se estima que la tasa de letalidad oscila entre el 40% y el 75%», recuerda la OMS.