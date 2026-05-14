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Preocupación en la realeza: Hospitalizaron de emergencia a la reina a Margarita de Dinamarca por esta razón

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Margarita de Dinamarca
EFE/Juanjo Martín/Archivo

(EFE).- La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, fue ingresada este jueves en el Hospital del Reino de Copenhague por una angina de pecho, informó la Casa Real danesa.

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«La reina Margarita permanecerá hospitalizada el fin de semana en observación y para que se le hagan más exámenes», señaló esta institución en un comunicado.

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La reina, que abdicó en su hijo Federico en enero de 2024, «está cansada pero optimista».

EFE/Juanjo Martín/Archivo

MARGARITA DE DINAMARCA MANTIENE EL TÍTULO

Margarita mantiene el título de reina desde su abdicación y sigue participando en actos oficiales.

Su inesperado anuncio de que dejaría el trono después de 52 años se produjo durante su tradicional discurso de Fin de Año.

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La reina, que en repetidas ocasiones había reiterado que su trabajo era «de por vida», apeló entonces a su edad, a los problemas derivados de una complicada operación de espalda y a la necesidad de dar paso a la nueva generación para justificar su retirada.

 EFE
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