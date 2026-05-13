España cierra vía de regularización «exprés» para venezolanos, más de 240.000 migrantes fueron beneficiados

El gobierno de Pedro Sánchez decidió cerrar el 12 de junio la vía de regularización humanitaria para los migrantes venezolanos, una medida que permitió más de 240.000 personas se establecieran legalmente en España.

El Ministerio del Interior emitió un oficio interno en el que informa sobre esta medida. Según el medio español Demócrata, el documento detalla el marco legal para cerrar la vía excepcional de permisos humanitarios para venezolanos.

Fuentes extraoficiales indican que España hace una transición hacia el nuevo sistema europeo de migración y asilo. Esta medida cerró la puerta a la regularización humanitaria, una de las principales vías de acceso de los venezolanos al país ibérico.

El cierre se debe a la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, el cual obliga a replantear la gestión de permisos humanitarios. El objetivo es evitar el solapamiento del sistema de protección internacional.

Igualmente, el gobierno de España insiste en que la protección humanitaria no fue eliminada, sino que es una reordenación del sistema bajo las nuevas normas europeas. Sin embargo, implica el cierre de una vía accesible para los migrantes venezolanos

FUTURO DE LOS VENEZOLANOS EN ESPAÑA

La conocida como «vía exprés» fue una respuesta a la crisis política, social y económica de Venezuela. En la práctica, se permitió la concesión de permisos de residencia y trabajo por razones humanitarias de una forma casi automática.

Se trató de un mecanismo clave para la regularización de los migrantes venezolanos. Según datos de medios españoles, esta vía representó en algunos años el 95% de las autorizaciones humanitarias en España, llegando al pico de 50.000 concesiones en 2025.

A partir del 12 de junio, los venezolanos no podrán recibir ni renovar estos permisos. No quiere decir que serán expulsados, pero tendrán que llevar sus casos a otras figuras de residencia y trabajo para mantener su regularización en España.

Cerca de 700.000 migrantes venezolanos viven actualmente en España, frente a los 255.000 registrados en 2018. Además, más de 250.000 ya han adquirido la nacionalidad española.