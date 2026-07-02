Portugal declara luto nacional por el doble terremoto en Venezuela

El gobierno de Portugal declaró que el próximo domingo, 5 de julio, como un día de luto nacional en la nación ibérica para conmemorar a las víctimas del doble terremoto que sacudió Venezuela la semana pasada.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, informó de la medida en sus redes sociales. La conmemoración se llevará a cabo este 5 de julio, día del aniversario del Día de la Independencia en Venezuela.

«Por la memoria de las víctimas de los sismos en Venezuela, en particular por los portugueses y luso descendientes, decretamos día de luto nacional el próximo domingo», detalló Montenegro.

Pela memória das vítimas dos sismos na Venezuela, em particular pelos portugueses e lusodescendentes, decretamos Dia de Luto Nacional no próximo domingo, 5 de julho.

Agradeço as palavras que acabaram de me ser transmitidas pela presidente @delcyrodriguezv de reconhecimento pela… — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 1, 2026



Igualmente, afirmó que se mantiene atento al desarrollo de la situación en Venezuela. «Acompañamos de forma muy cercana a nuestros equipos, y todos los trabajos en el terreno, en contacto permanente con las autoridade s venezolanas», acotó.

INFORMÓ DE UN RESCATE

Por otra parte, Montenegro relató los logros de la Fuerza Operacional Conjunta portuguesa en Venezuela. «Recibí con enorme satisfacción la noticia del rescate de una vida», apuntó el primer ministro.

«A nuestros operativos, dejo una palabra de profundo reconocimiento. Honraron a Portugal con un extraordinario espíritu de misión. ¡Mi profundo agradecimiento y el orgullo de todos los portugueses, por esta expresión de creencia, coraje y competencia lusitana!», concluyó.

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Este mismo jueves, Lisboa informó que ascendió a 79 la cantidad de portugueses fallecidos en el doble terremoto. Una fuente del Ministerio de Exteriores precisó que 69 de las víctimas también tenían nacionalidad venezolana.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que, hasta el miércoles, se contabilizaron 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.