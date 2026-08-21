¿Por qué una cadena de terremotos ha golpeado Sudamérica? Venezuela, Colombia y Perú en incertidumbre

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves, 20 de agosto, la región peruana de Ayacucho y se convirtió en el tercer sismo de gran magnitud que golpea a Sudamérica en menos de dos meses, luego de los movimientos telúricos registrados antes en Venezuela y en Colombia.

El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, con una profundidad de 108 kilómetros, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

En las primeras horas, no se informaron víctimas fatales ni daños estructurales graves, aunque sí se reportaron deslizamientos de tierra en zonas cercanas. La sacudida ocurrió a las 1:00 de la tarde (local) y se sintió en Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurímac, Ica y también en Lima, donde el movimiento se notó con mayor claridad en edificios altos, de acuerdo con datos del IGP y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Las primeras imágenes que circularon en redes sociales mostraron polvo y desprendimientos en laderas próximas a poblaciones rurales, mientras las autoridades continuaron con la evaluación en sectores vulnerables.

¿POR QUÉ TANTOS TERREMOTOS EN UN MISMO CONTINENTE?

La pregunta que se plantean muchos ahora es: ¿por qué tantos terremotos en un mismo continente?

La explicación de fondo está bajo la superficie. Perú se ubica sobre una de las áreas más activas del planeta, el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea al océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica global.

Esa región reúne el 90 % de los terremotos del mundo y más de la mitad de los volcanes activos del planeta.

#20Ago | Los primeros reportes tras el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió este jueves, 20 de agosto, la sierra del sur de Perú señalan que se han producido deslizamientos y movimientos de tierra en zonas rurales Video: RRSS Lea la nota completa aquí 👉https://t.co/IHVM8wDsGh pic.twitter.com/dS4xVVQAbv — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 20, 2026



Esa condición geológica no implica que cada temblor derive en una catástrofe, pero sí explica la repetición de episodios de distinta intensidad a lo largo del año.

En el caso peruano, la causa central es el empuje de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Dicho en términos simples, una porción del fondo del océano se mete debajo del continente. Ese roce acumula energía durante años y, cuando se libera de golpe, produce un sismo.

Esa dinámica recibe un nombre técnico: subducción. En lenguaje cotidiano, se trata del proceso por el cual una placa tectónica desciende por debajo de otra.

Ese mecanismo explica por qué la costa occidental de América del Sur figura entre las zonas con mayor riesgo sísmico del planeta.

¿TIENE RELACIÓN CON LOS TERREMOTOS DE VENEZUELA Y COLOMBIA?

Cuando se registró en Colombia el pasado lunes, 10 de agosto, un terremoto de 7,4 con epicentro en Chocó que causó al menos 240 víctimas fatales, muchos se preguntaron si tenía conexión con lo ocurrido en Venezuela.

Ante esa compleja pregunta, el geólogo Andrés Folguera, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del CONICET, aportó en entrevista con Infobae una explicación fundamental para entender por qué estos eventos fueron tan diferentes.

“El terremoto de Venezuela está asociado a la siguiente mecánica. La placa del Caribe, ubicada en el fondo marino de ese mar, se hunde por debajo de Venezuela. Lo hace con una dirección no dirigida hacia el sur neto, sino hacia el suroeste, es decir, hacia Brasil. Pero el fondo del océano se mete por debajo del continente sudamericano. Y en ese proceso, uno puede imaginar a Venezuela como partida por una serie de fracturas o bloques. Esas fallas se mueven unas respecto de otras. Los terremotos de Venezuela activaron dos de esas fallas, dos de esas fracturas, la falla de Bocono y la falla de San Sebastián, que generaron sismos cercanos a la superficie, de menos de 10 kilómetros”, precisó Folguera.

«ES UN PROCESO DIFERENTE»

Sobre el terremoto en el país vecino, aclaró: «Es un proceso diferente. Primero, es otra placa. En vez de ser el fondo del océano Caribe, es en el Pacífico. En Venezuela, es la placa del Caribe, que se hunde por debajo de Sudamérica. En el caso de Colombia, debajo del océano Pacífico se encuentra la placa de Nazca que se hunde hacia el oeste, por debajo de la placa Sudamericana. Y lo hace más rápido».

Y agregó: «En el caso del Caribe, lo hace a dos centímetros por año. En el caso de la placa de Nazca, lo hace a cinco o seis centímetros por año. Y la diferencia más notable es que lo que produjo el sismo en el caso de Colombia no es una fractura del continente. Sino que es la misma placa en profundidad que se rompió y dejó una fractura. Por eso el terremoto de Colombia fue muy profundo, a unos cien kilómetros y los terremotos venezolanos fueron muy cercanos a la superficie».

El #Temblor #Terremoto de hoy en Chocó fue de menor magnitud que el de Venezuela. Y allá fueron dos terremotos.

El de acá ocurrió a 82 km de profundidad; los de allá, a 10 km. Fueron superficiales.

Aun así, estas casas millonarias en Cali quedaron muy mal. pic.twitter.com/zuOvrEcrC9 — Juan Camilo®️ (@JuanCamilo) August 11, 2026

SUBDUCCIÓN DE LA PLACA

Acotó, que se trata de un sismo que dispersó parte de la energía antes de llegar a la superficie, aunque se percibió hasta en Ecuador y Panamá, incluso en estados fronterizos con la misma Venezuela.

De hecho, el Servicio Geológico Colombiano explicó que la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana es el motor principal de la actividad sísmica en el Pacífico colombiano, tal y como ocurre en Perú.

CINTURÓN DEL FUEGO

En esa zona del continente, el Cinturón de Fuego del Pacífico no solo destaca por su actividad sísmica. También alberga la mayor cantidad de volcanes y supervolcanes del planeta.

Según el Smithsonian Global Volcanism Program, en esta franja existen 687 volcanes que registraron actividad durante el Holoceno. Esto representa cerca del 57 % de los volcanes activos del mundo.

El Anillo de Fuego circunda el océano Pacífico y atraviesa la costa occidental de América Latina. Desde Chile hasta Canadá, pasando por países como Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos.

La clave de la elevada actividad sísmica y volcánica del Cinturón de Fuego reside en la interacción de numerosas placas tectónicas. Entre las principales se encuentran la del Pacífico, Nazca, Cocos, Caribe, Norteamericana, Sudamericana, Filipina y Juan de Fuca.