«¿Por qué cree que Colombia es potencia en Onlyfans?»: La respuesta de Gustavo Petro que está dando de qué hablar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió este jueves al tema de Onlyfans y como las mujeres colombianas han tomado este camino para salir de la pobreza.

Durante una entrevista con el youtuber WestCOL, en donde hablaban de la pobreza y las pocas oportunidades que tienen los jóvenes en el país para salir de la misma, el influencer le preguntó a Petro: «¿Por qué crees que Colombia es potencia en Onlyfans?».

«Porque las mujeres son muy bonitas», respondió Petro. Sin embargo, luego se sinceró sobre esta problemática social. «Pero vivimos en pobreza, entonces un viejo degenerado, pensionado, europeo o gringo que vive solo y no se puede conseguir una novia porque allá es diferente, ve a esas muchachas en esas páginas y se deslumbra. Pero descarga toda su perversidad, oculta, reprimida, en la joven que está del otro lado de la pantalla».

🇨🇴 | Westcol a Petro: ¿Porque crees que Colombia es Potencia en Only fans ? pic.twitter.com/NMpzGVfsEE — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) March 27, 2026

«Y ella todos los días está oyendo y oyendo ese tipo de carga perversa de hombres, generalmente viejos tristes y la enferma», asentó.

Asimismo, destacó la responsabilidad del Estado para atender a estas trabajadoras. «Hay que hablar con esas jóvenes. Cuando tú empiezas a hablar y a descubrir por qué. Generalmente, ella es responsable de niños, incluso he descubierto que no solo los niños de ella, sino que a veces son los niños de la hermana, o el papá se volvió también drogadicto y terminó en una cárcel. Entones es una joven de 21 o 22 años con una carga que ninguno de nosotros tendría a esa edad».

«Tiene que ver con el Estado porque es un derrumbe de la familia. Tenemos familias por centenares de miles destruidas», asentó.