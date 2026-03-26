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La batalla de Noelia: recibió la eutanasia joven de 25 años que causó debate por su decisión

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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Noelia Castillo Ramos, la joven española que solicitó la eutanasia hace dos años y protagonizó una larga batalla judicial con su padre, falleció este jueves en Barcelona al someterse al procedimiento establecido para la muerte asistida.

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La joven parapléjica estaba internada en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes. De acuerdo a medios españoles, Noelia falleció sola luego de despedirse de su madre, tal como había adelantado hace unos días.

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Sin embargo, su último día de vida no estuvo exento de sobresaltos. El padre de Noelia, asistido por la asociación Abogados Cristianos, presentó un escrito en un juzgado de Barcelona intentando frenar la eutanasia en último momento.

La magistrada de la plaza 20 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona rechazó la solicitud y descartó las medidas cautelares. El padre de Noelia pidió que pasará por terapia psicológica y psiquiátrica antes de la eutanasia.

Noelia Castillo fue víctima de abuso sexual mútiple antes de intentar quitarse la vida. Foto: cortesía

Abogados Cristianos, que se ha posicionado contra la eutanasia, lamentó «profundamente» la muerte de Noelia. «El caso evidencia los graves fallos de la ley de eutanasia, que no protege a las personas más vulnerables», afirmaron.

LOS ÚLTIMOS MINUTOS DE NOELIA

El vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, Fernando Olalla, explicó a El Confidencial el protocolo por el que pasó Noelia. «Ella no va a sufrir nada», afirmó, al precisar que el primer paso es tomar la vía intravenosa del paciente.

Posteriormente, los médicos le suministraron un fármaco tranquilizante llamado midazolam y, a continuación, le aplicaron un gramo de propofol, un anestésico. Se trata de una dosis elevada para garantizar que Noelia estuviera lo más tranquila posible hasta el final del proceso.

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El último paso es aplicarle un bloqueador neuromuscular. «La duermen profundamente y, dormida, deja de respirar», explicó el especialista. «Dura 15 minutos; a veces se tarda más tiempo en coger la vía intravenosa», añadió.

La joven sufría de una grave, dolorosa e irreversible lesión medular completa, tras saltar desde un quinto piso. Aunque tomó la decisión hace dos años, la eutanasia se vio retrasada por numerosos recursos judiciales presentados por su padre.

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