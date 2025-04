Por esta razón quedó en libertad «falso héroe» de Elianta Quintero en Dominicana, esto dijo la venezolana sobre lo ocurrido

Un tribunal de República Dominicana concedió este sábado libertad bajo fianza a Rafael Rosario Mota, de 32 años, acusado de hacerse pasar falsamente por rescatista en la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, donde murieron 232 personas.

Mota, quien fue detenido esta semana por la Policía Nacional, se convirtió en foco de atención luego de ofrecer múltiples entrevistas en medios de comunicación y redes sociales, en las que aseguraba haber salvado a 12 personas entre los escombros del club nocturno.

Las autoridades determinaron que ninguna de esas afirmaciones era cierta y lo calificaron públicamente como un “¡falso héroe!” a través de su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con la abogada defensora Yohanny Linares Rosario, el tribunal impuso a Mota una fianza de 200.000 pesos dominicanos (unos 3.400 dólares), además de medidas cautelares como presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país.

“Lo hice porque me pagaron. Le pido excusas a la población, le pido excusas a las autoridades”, declaró el acusado en un video divulgado por la Policía Nacional, en el que se mostró visiblemente arrepentido.

Entre las historias que se atribuía, Mota aseguraba haber rescatado a la reconocida presentadora de televisión Elianta Quintero, quien, según fuentes oficiales, estaba entre las personas rescatadas, pero no por él.

Según cifras oficiales, 221 personas murieron en el lugar de los hechos, mientras que otras 11 fallecieron en centros de salud debido a la gravedad de sus heridas.

ACLARACIÓN DE ELIANTA QUINTERO

Luego de que saliera a la luz que Rafael Mota era un estafador, muchas personas recordaron que este hombre tuvo una videollamada con la propia Elianta Quintero, donde el dominicano contó como supuestamente la había rescatado mientras la periodista asentaba ante su supuesta historia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elianta Quintero (@eliantaquintero)

«Yo no recuerdo las caras de las personas que me sacaron de allí. Me sacaron entre varios, estaba oscuro, no puedo afirmar quienes estaban en ese momento», aclaró la periodista venezolana.

Asimismo, señaló que no sospechó en ese momento debido a que Mota contó michos detalles ciertos sobre su rescate.