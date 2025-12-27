Mundo

Policía mató a una mujer en Chile tras venta fallida de un carro, le dio un cheque sin fondo

Un funcionario policial fuera de servicio le disparó a una mujer que lo había atropellado en medio de una disputa por la venta fallida de un vehículo en Chile.

Todo comenzó cuando hace un par de días el funcionario le vendió el carro a la mujer. No obstante, cuando fue al banco descubrió que el cheque no tenía fondos.

Medios locales reportaron que el vendedor y la compradora acordaron verse de nuevo para solventar ese inconveniente. La mujer llegó a bordo del vehículo que le había comprado al policía.

Se desconoce si el objetivo de la reunión era que el funcionario policial recuperara su auto a razón de no haber recibido el pago, o bien recibir el dinero por el auto que había vendido.

De acuerdo con las versiones que han circulado, durante el encuentro el hombre se identificó como policía ante la mujer y ella en vez de quedarse en el lugar, escapó a bordo del vehículo y lo atropelló.

El hombre logró saltar y quedó sujeto al capó y en el instante que ella seguía avanzando, él sacó su armamento oficial y le disparó a través del parabrisas. Posteriormente, el funcionario policial cayó del vehículo herido.

Una persona que presenció todo, trasladó a la mujer baleada hasta un centro hospitalario. Finalmente, la policía llegó hasta el estacionamiento y brindó asistencia primaria al hombre, quien también ofreció su declaración.

