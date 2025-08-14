Mundo

Polémica en un restaurante de Perú: Pillaron a joven tocando sus partes íntimas mientras esperaba su comida

Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Un joven se ha hecho viral en Perú luego de que lo descubrieran aparentemente masturbándose en un restaurante.

Los hechos ocurrieron en Carabayllo, donde el joven estaba sentado en una mesa esperando su pedido.

De acuerdo a lo captado por las cámaras de seguridad, en un momento dado pasa una de las meseras frente a él y el joven se la queda viendo.

Cuando ella se da la vuelta, él comienza a hacer movimientos extraños con la mano, aparentemente autosatisfaciéndose. Así permanece durante varios segundos hasta que cuatro mujeres que estaban sentadas en una mesa cercana se percatan de lo que el joven estaba haciendo.

REPROCHAN COMPORTAMIENTO DEL JOVEN

En el clip se puede apreciar como las mujeres no tardaron mucho en increparlo y reprochar su comportamiento. «¿Qué tienes? Eres un cochino», dijo una de ellas con voz alterada.

Al verse descubierto, el joven  dejó de tocarse rápidamente y en ese momento se cortó la grabación.

Aunque muchos medios locales han asegurado que se trata de un hombre venezolano, lo cierto es que ninguno ha ofrecido mayor información sobre su edad, identidad o si lo detuvieron por realizar este tipo de actos en público.

