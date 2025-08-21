Mundo

Pillaron a un sacerdote con varios adolescentes en ropa interior en un cuarto y dio una insólita excusa

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
sacerdote

La Diócesis de Santa Elena en Ecuador apartó de su oficio pastoral a un sacerdote identificado como Diego Sosa, mientras la Fiscalía de Ecuador lo investiga por un presunto caso de abuso sexual ocurrido en la comuna de Olón.

Los hechos involucrarían a varios adolescentes quienes serían monaguillos. En un comunicado, la diócesis informó medidas preventivas mientras se realiza la investigación. «Comunicamos que el obispo de Santa Elena, diócesis a la que pertenece la parroquia de Olón, ha procedido a separar al sacerdote Diego Sosa de su oficio pastoral mientras duren las investigaciones civiles y canónicas, activando todos los protocolos que la Iglesia ha establecido para garantizar el cuidado y protección de las posibles víctimas».

El organismo añadió que la medida reafirma la política de «cero tolerancia e impunidad ante cualquier acto inmoral que pueda producirse». Asimismo, indicó que colaborará con las indagaciones en curso, esperando «que lo más pronto posible este hecho se esclarezca y prevalezca la verdad».

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: COLOMBIA NEGÓ QUE EXISTA «UN ACUERDO MILITAR» CON EL GOBIERNO DE MADURO

El domingo, la Fiscalía abrió una investigación previa por un presunto abuso sexual que involucraría al clérigo, tras ser encontrado con varios adolescentes en el interior de una vivienda en Olón, Santa Elena.

En redes sociales se viralizó un video tomado por vecinos frente a la casa del sacerdote. En el clip se escucha a una mujer increparlo llamándolo «pedófilo», mientras él responde: «Quieren seguir lanzando la piedra, lancen la piedra, yo no tengo ningún problema y en mi conciencia yo no he hecho nada. Ellos vienen, yo no voy a negar, son amigos, son acólitos, vienen, aquí todos son libres, yo no les tengo aquí retenidos a nadie, si quieren pregúnteles a cada uno». Acto seguido, otra mujer replica: «Pero son menores de edad», y alguien pregunta: «¿y qué hacen en bóxer en su cuarto?».

La Gobernación de Santa Elena señaló que vigilará que el caso se investigue con celeridad, respeto y sensibilidad hacia las víctimas. En paralelo, la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional pidió activar de inmediato medidas de protección a los menores involucrados. «Recordamos que ninguna investidura religiosa, política o social otorga impunidad frente a delitos contra la niñez».

En medio de toda la controversia, el sacerdote Diego Sosa ofreció un encuentro con la prensa en el que indicó que la policía no ha encontrado nada. «Interrogaron a los menores, hicieron un encuentro con las familias, me interrogaron a mí, por lo que no hay ninguna acusación sería», indicó.

Además, el sacerdote declaró que los adolescentes estaban jugando videojuegos y se preparaban para asistir a un evento social.

No obstante, señaló que acatará cualquier acción que tome la justicia o la Iglesia. «Es un ataque plenamente contra la Iglesia». Asimismo, aclaró que el menor en bóxer estaba en el baño cuando la mujer ingresó hasta allí y lo vio en ropa interior.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por WQ DIGITAL (@wqradio_ec)

