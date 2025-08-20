EN VIDEO: Colombia negó que exista «un acuerdo militar» con el gobierno de Maduro

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, negó que su país esté contemplando algún acuerdo militar con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

«Quiero dejar claro que aquí no hay ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno, ni siquiera de cooperación conjunta militar», aclaró este miércoles el alto funcionario del gobierno de Petro.

En este sentido, desmintió las informaciones que han estado divulgando los diferentes medios de comunicación en Colombia sobre la posibilidad de establecer una zona especial en los estados fronterizos para que los organismos de seguridad trabajen de la mano.

«No hay absolutamente rastro de que haya evidencia de que eso sucede», expresó.

Además, negó incluso que se estén evaluando actualmente otros acuerdos de cooperación militar.

«Algunas personas en los medios de opinión salieron a decir que se estaba entregando territorio o que se estaba hablando de una cooperación militar (…) para enfrentar una supuesta invasión de Estados Unidos al territorio venezolano. Ninguna de esas tres tesis está dentro de lo que se discute», dijo.

Benedetti aclaró que Colombia no intervendrá militarmente en caso de un ataque armado en contra de Venezuela.