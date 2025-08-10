Piden investigar muerte de niños venezolanos tras someterse a cirugías con anestesia general en Chile

Al menos cinco niños venezolanos fallecieron en los últimos meses en Chile, luego de que los sometieron a cirugías con anestesia general, lo que presuntamente podría haber causado su muerte.

Al menos así lo considera la Sociedad Venezolana de Anestesiología (SVA), la cual exigió, a través de un comunicado, una investigación de estas muertes.

En la misiva, el organismo venezolano exhortó a que se adelanten las investigaciones correspondientes con el propósito de garantizar la mayor precisión de las causas que derivaron en estos lamentables fallecimientos.

«Deben realizarse las pesquisas, necesarias con una base científica y ética de alto nivel, para saber las causas de estos eventos desafortunados. Solo mediante un estudio objetivo y multidisciplinario será posible garantizar la seguridad de los procedimientos anestésicos», reza parte del comunicado.

SUPUESTA PREDISPOSICIÓN GENÉTICA

El pronunciamiento llegó después de que la Sociedad de Anestesiología de Chile (Sach) hiciera mención de la posible existencia de algún marcador epidemiológico asociado con los pacientes.

«Se descubrió que estos pacientes contaban con la mutación de un gen mitocondrial idéntica a seis casos presentados en España, también con niños de origen venezolano», expresó el organismo chileno.

Tras darse a conocer el comunicado el pronunciamiento de la institución chilena, la SVA señaló que se ha mantenido en contacto con las autoridades sanitarias de Venezuela y con las sociedades de anestesiología de la región.

«Rechazamos de manera categórica cualquier vinculación entre nacionalidad y supuesta predisposición genética sin estudios rigurosos que lo respalden», señalan en la misiva.

«Condenamos cualquier rechazo de la población venezolana en otros países que pudiera conducir a la segregación de los servicios sanitarios por causa de gentilicio venezolano o por tener ascendencia venezolana», agregaron.

Por último, la SVA hizo un llamado a las organizaciones científicas y profesionales de salud para mantener la prudencia, la responsabilidad comunicacional y el respeto ético en toda declaración pública, al tiempo que extendió sus condolencias a las familias de estos niños venezolanos por esta lamentable situación.

«Sugerimos a todos los anestesiólogos, reportar incidentes clínicos a las autoridades competentes (…) Cualquier pérdida de una vida, especialmente en la infancia, representa una tragedia que debe ser abordada con el mayor rigor científico y humano», sentenciaron.