Conmoción en Colombia: Dos hermanos venezolanos murieron ahogados mientras sacaban agua de un pozo

Una verdadera tragedia sacude a una familia criolla en Colombia, después de que el pasado lunes 4 de agosto dos hermanos venezolanos de 6 y 8 años de edad murieran ahogados cuando sacaban agua de un pozo en el municipio Caracolí, Departamento de Magdalena.

De acuerdo con lo revelado por medios colombianos, a las víctimas las hallaron en la escena y de inmediato las trasladaron a un centro de salud. A pesar de que en el hospital se activaron los protocolos médicos, los esfuerzos fueron insuficientes y no pudieron restablecer los signos vitales de los niños.

Los jóvenes hermanos venezolanos quedaron identificados como Erianny Chirino Molina, de ocho años de edad, y Juan Carlos Ramo Molina, de seis. Hasta los momentos, se desconocen las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

«Los menores llegaron al centro asistencial sin signos vitales, tras un accidente por inmersión en agua. El equipo médico activó de inmediato los protocolos de reanimación avanzada y procedimientos de atención de urgencia. No obstante, pese a los intensos esfuerzos clínicos, fue imposible restablecer sus signos vitales», dijo el centro de salud en un comunicado.

Todavía se tienen pocos detalles en torno a las muertes de los hermanos venezolanos. Se sabe que la fatalidad ocurrió cerca de un afluente en la zona rural.

LAS PALABRAS DEL PADRE DE LOS NIÑOS

El padre de las víctimas, Juan Carlos Ramos, dijo que la doble pérdida fue «un dolor que no tiene nombre».

El hombre, como todos los días, se despidió de los menores y de su esposa, y se fue a trabajar en una finca vecina. No obstante, nunca se imaginó que la tragedia golpearía su jornada laboral.

Actualmente, los familiares solicitan ayuda económica, ya que los hermanos venezolanos no estaban afiliados a una funeraria. Además, los padres no cuentan con los recursos para las honras fúnebres.

Ante eso, se dispuso del número +(57) 3014257586 en el caso de que alguien quiera aportar su grano.