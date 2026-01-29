Petro responde a María Corina: «Venezuela debe iniciar una transición»

Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió el miércoles a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien criticó su propuesta de que Nicolás Maduro sea enjuiciado en Venezuela.

Machado manifestó sus dudas de que la justicia venezolana emita una «sentencia contraria a sus intereses» del gobierno. Pocas horas después, Petro respondió a la oposición en su cuenta de X (Twitter) y afirmó que una transición pasa por un acuerdo.

«Yo estoy seguro de que Venezuela debe iniciar una transición a más democracia y paz y eso se hace a través de un pacto de todos los sectores políticos y sociales sin exclusión de ninguno», indicó Petro.

El mandatario sostuvo que se tiene que generar una apertura política en Venezuela. «Toda exclusión, como la que se hizo con Corina, es perjudicial y genera odio y violencia», acotó.

PETRO: «LO MEJOR ES NO EXCLUIR»

A pesar de que reconoció los problemas existentes en Venezuela, Petro consideró que este acuerdo debe incluir a todas las partes. En tal sentido, insistió en que la prioridad para el país es que se respete la «soberanía».

«Por eso, lo mejor es no excluir. Venezuela con nosotros, enseñamos un principio universal: la soberanía, que incluye la justicia, a menos que construyamos justicia multilateral», concluyó el mandatario.

Petro reiteró el martes su rechazo a la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero. «Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano y no uno estadounidense», sentenció en un acto en Bogotá.

Mientras tanto, Machado respaldó el proceso judicial contra Maduro. «La justicia internacional ha actuado, nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley y por el bien de Venezuela, de Colombia y de la región, hay que acompañar este proceso», explicó.

