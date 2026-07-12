Petro reaccionó con esta propuesta a las tensiones entre Venezuela y Abelardo de la Espriella

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio y en medio de las tensiones entre el gobierno de Delcy Rodríguez y el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, quien afirmó que el vecino país es quien debe asumir la reconstrucción tras los sismos.

En un extenso mensaje en X (Twitter), el gobernante aseguró que Colombia tiene una «doble responsabilidad» frente a la emergencia. Señaló que esto responde a tanto la cercanía geográfica como por la amplia comunidad de colombianos que reside en territorio venezolano.

Petro dijo que, dos semanas después de la tragedia, comienzan a conocerse con mayor precisión las cifras de fallecidos, damnificados y las necesidades más urgentes para atender la emergencia. Por esta razón, solicitó que el Gobierno colombiano intensifique los esfuerzos de cooperación con Venezuela

Las declaraciones de Petro se conocen en medio de la tensión diplomática generada por el reciente intercambio de mensajes entre el Gobierno de Venezuela y de la Espriella. Ambos sectores mantienen discrepancias sobre quién debe liderar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el desastre natural.

LO QUE PROPONE PETRO

En su publicación, el jefe de Estado afirmó que la respuesta de Colombia no debería limitarse a criterios políticos, sino enfocarse en la dimensión humanitaria de la tragedia. El gobernante fijó su posición para promover la asistencia inmediata a las comunidades que sufrieron los daños materiales.

«La responsabilidad de Colombia ante este evento es doble, tanto por cercanía y vecindad pero sobre todo, por la altísima presencia de colombianos en este país, llegados por oleadas a lo largo de las últimas cinco décadas», escribió.

En ese sentido, aseguró que la atención a la emergencia no puede recaer únicamente sobre el Estado venezolano, independientemente de las diferencias ideológicas que existan entre ambos gobiernos. Petro insistió en que la magnitud de la catástrofe requiere la participación activa del gabinete ejecutivo de la República de Colombia.

«La responsabilidad no puede recaer solo en el Estado y Gobierno venezolano (…); el Gobierno colombiano debe actuar tanto en proporción a la gravedad de la tragedia como a la presencia de la comunidad colombiana», acotó Petro.

Además, reconoció que la situación ocurre mientras Colombia atraviesa el proceso de empalme con el gobierno entrante y en medio de restricciones fiscales. A pesar de estas dificultades institucionales, insistió en que es necesario realizar un esfuerzo extraordinario para responder a la emergencia de forma oportuna.

El mandatario explicó que, tras participar en reuniones con entidades gubernamentales, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y representantes del sector privado, fueron identificadas varias necesidades urgentes para fortalecer la asistencia humanitaria. El dirigente enumeró los requerimientos específicos que detectaron durante las mesas de trabajo técnico.

El jefe de Estado propuso el envío de maquinaria amarilla y operarios, debido a un déficit cercano a 800 máquinas para las labores de remoción de escombros. También planteó la llegada de médicos legistas, especialistas en genética, reactivos y equipos forenses, cuya conformación ya coordinaron ambos países, aunque su desplazamiento aún no se concreta.

Pasadas 2 semanas de los 2 terremotos q asolaron duramente a Venezuela, se empiezan a visualizar números de víctimas mortales y damnificados y necesidades inmediatas y de alta urgencia

La responsabilidad de Colombia ante este evento es doble, tanto por cercanía y vecindad pero… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 12, 2026

Asimismo, sugirió la cooperación en bancos de sangre, equipos de rayos X, laboratorios clínicos, reactivos y prótesis para atender a los heridos. Igualmente, requirió atención psicosocial inmediata para las personas afectadas por la pérdida de familiares y viviendas, con énfasis en niños, adultos mayores y mujeres de los refugios.

El mandatario también solicitó dotación para albergues temporales, incluyendo carpas, colchonetas, plantas potabilizadoras de agua, generadores eléctricos, alimentos infantiles y ropa. Adicionalmente, pidió agilizar la expedición de visados para ciudadanos de origen árabe que permanecen atrapados en Venezuela mientras se restablece plenamente la operación aérea internacional.

Finalmente, el presidente saliente planteó promover soluciones de vivienda para colombianos afectados, incluso proponiendo la creación de un proyecto habitacional denominado «Urbanismo República de Colombia». Según la visión de Petro, esta iniciativa constructiva podría convertirse en un símbolo positivo de la reconstrucción binacional.

POLÉMICA CON DE LA ESPRIELLA

El pronunciamiento de Petro ocurre unas horas después de que el Gobierno venezolano rechazara formalmente la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El líder entrante había manifestado públicamente que Colombia debía liderar la reconstrucción de las zonas devastadas por los fuertes movimientos sísmicos.

Durante un acto público, De la Espriella afirmó que «la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia». El mandatario electo anunció que solicitó al ministro de Defensa designado evaluar la capacidad de los ingenieros militares colombianos para participar en esas labores junto con el sector privado y apoyo estadounidense.

Sin embargo, Caracas respondió mediante un comunicado oficial, en el que reiteró que la planificación, dirección y ejecución de la recuperación corresponde exclusivamente al Estado venezolano. Las autoridades del país vecino dejaron clara su postura soberana frente a los comentarios emitidos por el futuro gobernante de Colombia.

El Gobierno de Venezuela indicó además que no existe actualmente ninguna articulación prevista con el gobierno electo colombiano para desarrollar trabajos de reconstrucción. No obstante, la administración de Caracas agradeció debidamente las expresiones de solidaridad recibidas de distintos países y organismos internacionales durante esta contingencia.