Petro propuso a Maduro una «amnistía general» y que permita la instalación de un «gobierno de transición»

Por Angel David Quintero
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en que la solución a la crisis política en Venezuela pasa por la instalación de un gobierno de transición.

«El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes», dijo Petro en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

El mandatario colombiano le propuso a Maduro lo que considera una salida a la crisis política venezolana. «Es una amnistía general no extender la cárcel».

«Los pueblos europeos le ganaron a la gran invasión de Hitler con un gran pacto político y social que hizo que los trabajadores participarán de las ganancias, tuvieran seguridad social y mejores salarios después de la guerra. Fueron los trabajadores armados en ejércitos de EEUU, de la Unión Soviética y de las resistencias europeas las que le ganaron la guerra a Hitler, y lo hicieron porque sabían que habría una sociedad más democrática en Europa», indicó.

«Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas», aseveró.

Finalmente, reiteró que la invasión por parte de los Estados Unidos tampoco es el camino.

«La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías no por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía», dijo.

