María Corina Machado va camino a Oslo: Revelan detalles de su salida de Venezuela

La líder de la oposición, María Corina Machado, salió de Venezuela y ya se dirige a Oslo para los actos por el Nobel de la Paz.

A través de una llamada telefónica con el Comité Organizador del Premio Nobel de la Paz, Machado acotó que muchas personas arriesgaron su vida para que ella pudiera salir del país.

«Muchas cosas por las que tuvimos que pasar, y por tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y estoy muy agradecida con ellos. Y esta es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepas. Así que empecemos, porque literalmente tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión», comentó.

Asimismo, agradeció al Comité Nobel noruego por este reconocimiento a la lucha del pueblo por la democracia y la libertad. «Nos sentimos muy emocionados y muy honrados», dijo.

«Estoy muy feliz de decir que no llegaré en el momento de la ceremonia, pero estoy en camino a Oslo ahora. Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas. Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto», expresó.

#10Dic | La líder de la oposición, María Corina Machado, salió de Venezuela y ya se dirige a Oslo para los actos por el Nobel de la Paz. De acuerdo a lo reseñado por The Wall Street Journal, Machado abandonó el país el martes a bordo de una lancha y viajó hasta la isla de… pic.twitter.com/Y4hAJTLaTG — Caraota Digital (@CaraotaDigital) December 10, 2025

¿CÓMO SALIÓ MARÍA CORINA MACHADO DE VENEZUELA?

De acuerdo a lo reseñado por The Wall Street Journal, Machado abandonó el país el martes a bordo de una lancha y viajó hasta la isla de Curazao.

Dicha información fue confirmada por funcionarios estadounidenses al medio, quienes indicaron que era un viaje que sus aliados se esforzaron por mantener en secreto para proteger su seguridad.

“Viajar a la capital noruega podría obligar a Machado a exiliarse. Ha pasado la mayor parte del último año escondida en Venezuela para evitar ser detenida», apuntó el medio.

LO QUE DIJO LA HIJA

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, confirmó que en «unas horas» podrá abrazar a su madre en Oslo. Además, aclaró que la intención de la líder opositora es regresar «muy pronto» a Venezuela.

«Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses», dijo.