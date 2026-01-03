Mundo

Petro dice que hay bombardeos sobre Caracas y pide reuniones urgentes de la ONU y la OEA

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
PETRO
Foto / EFE

(EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que Caracas está siendo bombardeada, luego de que se escucharan de madrugada detonaciones y explosiones en varios puntos de la capital venezolana en medio de las tensiones con Estados Unidos.

«En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles», manifestó Petro en su cuenta de X en la que señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU «deben reunirse de inmediato».

Este viernes 22 de marzo, reportaron varios muertos tras tiroteo y explosión en una sala de conciertos en Moscú. El hecho ocurrió
ACTUALIZACIÓN | Terror en Rusia: Más de 60 muertos dejó tiroteo en una sala de conciertos en Moscú
Ciberataque interrumpió tráfico aéreo e hizo colapsar a los principales aeropuertos de Europa este 20Sep
El incómodo momento que pasó Javier Milei en el Vaticano, confundieron a su hermana con su esposa

Petro que es un severo crítico del despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico y de los bombardeos de lanchas supuestamente cargadas con drogas tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental, subrayó que Colombia es desde este 1 de enero miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y como tal puede actuar en el campo diplomático.

«Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela», manifestó.

En redes sociales circulan esta madrugada imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios informaron de detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de Caracas, y en la base militar de La Carlota.

En las imágenes, algunas de las cuales fueron reposteadas por Petro, se ven también helicópteros volando en fila sobre una ciudad que al parecer es Caracas.

 

PETRO ANUNCIA PLAN 

El mandatario colombiano agregó que en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y principal paso limítrofe con Venezuela, están activados un plan de mando unificado «y el plan operacional en la frontera».

Este viernes, Petro afirmó que un misil cayó en la región de la Alta Guajira venezolana, muy cerca de la frontera con Colombia, durante un presunto ataque terrestre de Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 18 de diciembre.

