Petro confirmó liberación de mayor del ejército que fue retenido en Venezuela, este fue el motivo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este domingo que el mayor del ejército, Miguel Ángel Acosta, quedó en libertad después de que el sábado se reportara su retención en Venezuela.

En su cuenta de X (Twitter), el mandatario explicó que Acosta «por error pasó» la frontera a Venezuela con su esposa e hijos. «Ha sido devuelto a nuestro país», señaló Petro en la publicación.

El jefe de Estado no dio más detalles respecto al caso ni cuál es el estado actual del militar.

¿CÓMO FUE LA RETENCIÓN DE MIGUEL ÁNGEL ACOSTA?

Trascendió que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) retuvo a Acosta luego de cruzar el puente Simón Bolívar mientras se encontraba de permiso. Inicialmente, se dijo que estaba haciendo turismo con su esposa.

Los hechos se presentaron en la zona limítrofe entre Norte de Santander y el estado Táchira.

Según el medio Caracol Radio, la familia almorzaba cerca del puente internacional Simón Bolívar. En ese momento, utilizaron la aplicación de navegación Waze y habrían tomado por error una ruta que los llevó a cruzar involuntariamente hacia el lado venezolano. En ese punto, la GNB los interceptó y trasladaron al mayor y a su mujer a un comando en el territorio criollo.

Este hecho ocurrió en medio de la alerta constante en la que se mantiene el gobierno de Nicolás Maduro, como consecuencia de las altas tensiones con EEUU, agravadas por el despliegue militar en el Caribe y por la cancelación de vuelos.

Además, se da en un contexto de protestas en la frontera, a raíz de los colombianos aprehendidos en suelo venezolano. Esa cifra actualmente es de 28.