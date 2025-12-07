Mundo

Petro asegura que dos cuerpos hallados en costas de la Guajira son víctimas de las lanchas atacadas por EEUU en el Caribe

Valentín Romero
Petro asegura que dos cuerpos hallados en costas de la Guajira son víctimas de las lanchas atacadas por EEUU en el Caribe
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció públicamente que el hallazgo de dos cuerpos que flotaban en las cercanías de La Guajira, pertenecen a víctimas de los ataques perpetrados por los EEUU contra lanchas que supuestamente trasladaban droga en aguas del mar Caribe.

Imágenes de estos cadáveres habían ganado notoriedad en los últimos días, pero recién este domingo el propio mandatario colombiano se pronunció al respecto y declaró que, a su juicio, estos cuerpos estarían vinculadas a estos ataques.

En este sentido, pidió colaboración a la fiscalía de Venezuela para investigar el hallazgo, debido al posible origen colombiano de los implicados.

“Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de La Guajira. Le pido a Medicina Legal establecer identidades y coordinar con la fiscalía de Venezuela. Pueden ser muertos por bombardeo en el mar”, escribió Petro en su cuenta de X (Twitter).

“Quienes mueren por misiles son pobres pescadores, algunos por necesidad, hacen viajes cortos con mercadería a los narcos. Los que salen indultados son expresidentes con fuertes vínculos con el narcoterrorismo en Honduras y en Colombia”, dijo el mandatario neogranadino para reprochar el posible indulto a Juan Orlando Hernández por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

CUERPOS HALLADOS EL VIERNES

El viernes ya varios medios locales advirtieron sobre la aparición de cuerpos en las playas de la zona, según información suministrada por miembros de las comunidades que habitan en la Guajira colombiana.

Miembros del pueblo originario Wayuu, quienes viven en esta zona fronteriza con Venezuela, avistaron los dos cadáveres arrastrados por la corriente.

LEA TAMBIÉN: VIDEO SENSIBLE: EMBARCACIÓN NAUFRAGÓ EN EL CARIBE COLOMBIANO CON MÁS DE 50 PERSONAS A BORDO, MENOR DE EDAD Y UNA MUJER PERDIERON LA VIDA

RTVC Noticias logró contactar a varios habitantes del lugar, quienes afirmaron sentir las constantes explosiones de los bombardeos estadounidenses en el Caribe desde donde viven.

Incluso el líder Wayuu, David Epiayú, añadió que también pudieron observar los buques del Comando Sur hace apenas unas semanas. Por último, el lugareño declaró sentir temor por los ataques.

