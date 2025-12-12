«Pasó horas a la deriva»: Revelan nuevos detalles de la operación «Dinamita Dorada» para sacar a María Corina de Venezuela

Bryan Stern, un veterano de los Estados Unidos, ofreció nuevos detalles sobre la operación secreta llamada «Dinamita Dorada» que duró aproximadamente 16 horas y con la que lograron sacar de Venezuela a la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Stern quien tiene una organización privada para extracciones en zonas de guerra, con experiencia desde Afganistán a Gaza, contó a The Wall Street Journal que la travesía comenzó cuando Machado salió de su escondite, oculta con peluca y disfraz. La trasladaron a un pueblo costero, donde esperaba una barca pesquera humilde, elegida así para evitar que el Ejército de Estados Unidos la confundiera con las narcolanchas de gran capacidad a las que ha atacado desde principios de septiembre.

Pero esa barca tuvo problemas mecánicos. Y en lugar de partir en el amanecer del martes como estaba previsto, tuvieron que hacerlo casi al final del día, lo que impidió que María Corina Machado llegara a tiempo para recibir el Nobel en persona.

Debido al mal clima que había ese día. Machado y sus acompañantes tuvieron que navegar a la deriva por tres horas en el Caribe. Su GPS se había caído por la borda en medio del fuerte oleaje y el aparato de repuesto no funcionó. Por este motivo no pudieron llegar al punto de encuentro establecido con Stern y estuvieron perdidos durante un tiempo.

Cuando por fin Stern vio a la pequeña embarcación pescara arribar a su ubicación escuchó a la líder opositora gritar «Soy yo, María» a lo que el uniformado respondió gritando «¡María!» desde el barco que acudió a rescatarla.

Machado llevaba una chaqueta voluminosa y una gorra oscura de béisbol. Sus acompañantes en la barca blandían las luces de sus móviles para que el barco de rescate de Stern los encontrara.

Cuando subió a bordo, «todos estábamos bastante mojados. Mi equipo y yo estábamos empapados hasta los huesos. Ella también tenía mucho frío y estaba mojada. Tuvo un viaje muy duro».

El veterano estadounidense lo primero que hizo fue darle a María Corina una bebida, algo de comer y ropa seca. De inmediato, Machado envió un video a las autoridades de Estados Unidos para informarles que iba de camino a Curazao sana y salva. «Mi nombre es María Corina Machado. Estoy viva, segura y muy agradecida».

Asimismo, indicó que tenía que reportarle todos los pormenores de la operación a las autoridades militares de Estados Unidos, que seguían de cerca lo que estaba ocurriendo. Incluso, cuando Machado se perdió en el mar, llegó a pedir su asistencia para localizarla.

De acuerdo con lo que declaró a The Wall Street Journal, la operación estuvo financiada por donantes privados. Además, reveló que planearon nueve posibles escenarios para sacar a María Corina de Venezuela desde un rescate en helicóptero a una huida cruzando la frontera de Colombia o Guyana. También hicieron correr rumores falsos sobre los planes de Machado para asistir a la ceremonia en Oslo.

Además, reveló que en la operación no tuvieron colaboración de miembros del Gobierno o del Ejército de Venezuela. Esta situación implicó un problema, sobre todo al trasladarla por tierra. «Todo el mundo conoce su rostro. Mover a María es como mover a Hillary Clinton».

De los cientos de rescates que su organización ha llevado a cabo, afirmó que este fue uno de los más desafiantes y gratificantes. «Tiene un objetivo muy grande en la espalda», dijo Stern sobre Machado. «Es la primera ganadora del Premio Nobel que hemos rescatado, ¿sabes? Es la primera persona que hemos rescatado que tiene vallas publicitarias con su rostro por todas partes en un país donde hay protestas a su favor. Nunca hemos rescatado a nadie con su estatus, con su estatura», dijo.

«Creo que está loca. Es muy dura… ¿sabes? Por algo la llaman la dama de hierro. Le dije: ‘No vuelvas'», comentó.

Al preguntársele si la ayudaría a regresar al país, Stern declaró a CBS News: «Nunca hemos hecho una infiltración, solo una exfiltración. Así que no lo creo… Eso es algo que ella debe determinar y decidir. Pero creo que no debería regresar. Pero ella quiere hacerlo. María es una verdadera inspiración».

Alrededor de dos docenas de personas estuvieron involucradas directamente dentro de su equipo, pero muchas más desempeñaron un papel, desde proporcionar inteligencia hasta traducción y logística, incluyendo algunas que tal vez nunca sepan que ayudaron.