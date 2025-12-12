María Corina reveló el cargo que ocuparía en caso de que ocurra una transición política en Venezuela

La líder de la oposición y Nobel de la Paz, María Corina Machado, reveló este viernes que de ocurrir una transición política en Venezuela, ocuparía el cargo como vicepresidenta de la República.

«Yo voy a estar donde el pueblo de Venezuela ya decidió cuando eligió de manera apabullante, abrumadora como su presidente a Edmundo González Urrutia quien me ha pedido que yo asuma la responsabilidad de ser vicepresidenta de Venezuela», dijo durante un encuentro con la prensa en Oslo, Noruega.

Por otra parte, destacó que desde ya todo el mundo se está preparando para lo que implica una transición política en Venezuela. «No solo la administración del presidente Trump, sino muchos otros gobierno en América Latina, en Europa y otras partes del mundo ya se están preparando para la transición que avanza a la democracia en Venezuela».

🔴 María Corina Machado ratifica que asumirá como vicepresidenta del presidente electo Edmundo González: «Yo voy a estar donde el pueblo de Venezuela ya decidió». pic.twitter.com/ix154yzbv8 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) December 12, 2025

En este sentido, la premio Nobel de la Paz destacó que los países se están preparando «por muchas razones», una de ellas es precisamente la migración.

«Millones de venezolanos se han visto obligados a dejar su país y también ya se están preparando, haciendo sus maletas para volver», concluyó.