La participación en las elecciones generales de España, este domingo, era a las 18.00 horas (17:00 GMT) del 68,15 %, lo que supone récord histórico y 15 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior.

Esto significa que a esta hora -dos horas antes de que cierren los centros de votación, salvo en Canarias- habían ejercido su derecho al voto 24.294.880 electores, frente a los 18.671.607 ciudadanos (el 53,13 por ciento del total) que habían acudido a las urnas a esa misma hora el 23 de julio de 2023.

Se trata de la cifra más alta de participación de la serie histórica en unas elecciones generales en España, por encima del 63,45 % registrado en las celebradas en 1996 que ganó el conservador Partido Popular, liderado entonces por José María Aznar, frente al PSOE, a cuyo frente estaba Felipe González.

En la tercera rueda de prensa de esta jornada en el Centro de datos para hacer seguimiento de los comicios, la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, desgranaron las cifras de afluencia a los colegios en las comunidades autónomas.

Y aunque ha subido en todas, son Madrid y Cataluña las que registran un mayor incremento en la participación con 19 y 17,83 puntos más, respectivamente, si bien las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en la costa africana, les superan con 21,5 y 24,39 puntos más que en 2023.

No obstante, a las 18.00 horas, la mayor participación se registraba en Madrid, con el 72,69 % del total de votantes, y Cantabria (norte), Castilla-La Mancha (centro) y La Rioja (norte), con algo más del 70 por ciento.

Los colegios electorales abrieron a las 9.00 horas (8.00 GMT) con normalidad y cerrarán a las 20.00 horas (19.00 GMT), momento en el que comenzará el escrutinio.

Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados. EFE