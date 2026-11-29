Luego de ejercer su derecho al voto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue despedido por los asistentes al recinto donde acudió la mañana de este domingo 29 de noviembre a sufragar, a punta de gritos.

Al asistir al Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid, a las 9:14 de la mañana, Pedro Sánchez fue blanco de abucheos.

Tanto a su llegada como a su salida del colegio le dijeron: “¡Fuera, fuera, traidor!” y “¡Échate otro bailecito!”, en referencia a sus innumerables bailes durante los mítines de la campaña electoral, reseñó el portal OK Diario.

Según las reseñas, solo algunas personas le gritaron “¡Presidente, presidente!”, para tratar de tapar los abucheos.

Sin inmutarse, al salir del colegio, el líder del PSOE se subió a su carro y salió de la zona a toda velocidad.

Por otro lado, su esposa, Begoña Gómez, votó por correo, según aseguró el propio Sánchez en unas declaraciones posteriores.

DEFIENDE EL SISTEMA ELECTORAL

En este sentido, hizo llamamiento a una participación masiva en las elecciones. Tras votar, el dirigente socialista animó a los ciudadanos a acudir “en masa” a las urnas para desmontar los “bulos” sobre un supuesto fraude electoral.

En declaraciones a los medios, Sánchez aseguró que percibe una movilización “épica” y que se espera una de las participaciones más altas de la democracia española.

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También dijo que el sistema electoral es “limpio y garantista”, por lo que reflejará con claridad la voluntad de los votantes. En este sentido, pidió que se respeten los resultados.

Asimismo, el mandatario subrayó que el voto constituye el mayor poder en una democracia y pidió decidir el futuro del país en los próximos cuatro años. “Cuanto mayor sea la participación, se verá reflejado el sentir de la sociedad en el Parlamento y más fuerza tendrá el Gobierno para seguir aplicando sus políticas”.

Sánchez valoró también el interés que han generado los debates y las propuestas durante la campaña. A su juicio, esto demuestra que España cuenta con una democracia “sana y consolidada”.