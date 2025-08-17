Pareja venezolana perdió la vida tras ser acribillada a tiros en Brasil, su hija presenció todo

Una pareja venezolana perdió la vida el martes pasado en Boa Vista, Brasil, luego de que un sicario la acribillara a tiros dentro de su vehículo, un hecho que presenció la hija de las víctimas.

Los fallecidos quedaron identificados como Keimer Gabriel Medina, de 34 años, y Yudennys Daniela Vallenilla, de 30. Asimismo, el pistolero es un hombre de 34 años que responde al nombre de Alfredo José Marchán Vallenilla, de 34 años, mientras un adolescente de 17 años resultó aprehendido bajo sospecha de estar involucrado en el doble homicidio.

A la pareja venezolana le quitaron la vida frente a la niña de solo 11 años y quien era hija de Keimer. Trascendió que la familia estaba dentro de un carro cuando les propinaron los impactos de bala. Las autoridades no detallaron cuál fue la participación de Alfredo y el adolescente en el doble homicidio.

AJUSTE DE CUENTAS, LA PRINCIPAL HIPÓTESIS

Según el medio G1 de Brasil, la principal sospecha es que el delito se relaciona con un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. De igual manera, se está investigando la participación de otras personas en el crimen.

El auto que usaron los sospechosos el día del suceso quedó en poder de las fuerzas de la ley tras su incautación. Asimismo, la Policía Civil llevará a cabo un examen forense.

La pareja venezolana pereció la noche del 12 agosto en el barrio Senador Hélio Campos, al oeste de Boa Vista. Keimer recibió dos disparos en la cabeza y uno en el hombro, mientras Yudennys recibió uno en su cráneo. Se llamó al Servicio Móvil de Atención de Emergencia (Samu), pero murieron en el acto.

La hija de Keimer narró a la Policía Militar que, momentos antes, un carro blanco pasó varias veces por la calle y pareció observar el área. Posteriormente, se estacionó cerca de la casa donde estaban las víctimas.

Keimer fue al auto, habló con el sospechoso y, luego se subió al vehículo familiar junto al delincuente. Durante el viaje, el antisocial sacó un arma y disparó a la pareja.

Después del crimen, el sospechoso salió del automóvil y huyó a pie.