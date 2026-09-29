Pareja de asiáticos detenidos en Costa Rica por presunto delito de trata contra dos venezolanos desde 2017

La Policía Profesional de Migración de Costa Rica arrestó este martes, 29 de septiembre, a un hombre y a una mujer de nacionalidad china, sospechosos de someter a dos menores venezolanos a explotación laboral tras captarlos en 2017 y retenerles sus documentos.

De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería (Dgme) los detenidos fueron aprehendidos en San Rafael. Se trata de una provincia de Alajuela, a unos 25 kilómetros al oeste de San José.

Fueron acusados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Según la Dgme, las víctimas son dos menores venezolanos captados en 2017, de quienes los acusados figuraron como garantes tras previas coordinaciones, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

«Los investigados se aprovecharon de la vulnerabilidad de las personas víctimas para otorgarles funciones laborales en diferentes locales comerciales. Las cuales debían realizar por jornadas mayores a 12 horas. Sin días de descanso, tiempos de alimentación, remuneración económica y aseguramiento médico. Violentando así los derechos fundamentales de las personas», señaló la Dgme en un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, el hombre «se encargó de mantener coaccionadas a las víctimas reteniendo sus documentos personales como sus pasaportes y evitando que salgan de los domicilios y locales comerciales a realizar cualquier actividad recreativa o social».

La mujer, por su parte, era la encargada de vigilar a los menores y de exigirles el cumplimiento de las labores asignadas.

RUTA MIGRATORIA

Durante la última década, Costa Rica ha sido parte de un corredor migratorio que conecta Suramérica con Norteamérica. Por ese país transitan miles de personas de distintas nacionalidades latinoamericanas, caribeñas, africanas y asiáticas.

Entre esos migrantes destacan los venezolanos, quienes salieron del país por la crisis económica, social y política de los últimos años.

Con información de EFE