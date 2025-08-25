Paraguay respaldó operación de EEUU en el mar Caribe: «Apunta a la protección de la región»

El ministro de Relaciones de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, destacó la importancia que tiene para la región las operaciones que está haciendo Estados Unidos en el mar Caribe para la lucha contra el narcotráfico.

“Estados Unidos claramente apunta a la protección de su país y de la región en contra de estos cárteles que trafican con la droga a través del Caribe”, dijo en una entrevista para el canal ABC TV.

En este sentido, destacó todos los beneficios que pueden derivar de estas acciones. “Lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela no es un tema exclusivo de Estados Unidos, es para toda nuestra región”.

Asimismo, aseguró que están abiertos los canales de diálogo para conversar con las autoridades de Estados Unidos con respecto a la operación militar llevada a cabo cerca de las aguas venezolanas.