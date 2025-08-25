Mundo

Paraguay respaldó operación de EEUU en el mar Caribe: «Apunta a la protección de la región»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Paraguay

El ministro de Relaciones de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, destacó la importancia que tiene para la región las operaciones que está haciendo Estados Unidos en el mar Caribe para la lucha contra el narcotráfico.

“Estados Unidos claramente apunta a la protección de su país y de la región en contra de estos cárteles que trafican con la droga a través del Caribe”, dijo en una entrevista para el canal ABC TV.

Leer Más

Divulgan los nombres de los venezolanos que estaban en el centro de migrantes que se incendió en Ciudad Juárez
Gobierno de Maduro no recibió al enviado especial de Italia, iba a mediar por sus ciudadanos detenidos en el país
Migrante venezolano enfrenta cargos por homicidio, es acusado de iniciar el fuego en centro de Ciudad Juárez

En este sentido, destacó todos los beneficios que pueden derivar de estas acciones. “Lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela no es un tema exclusivo de Estados Unidos, es para toda nuestra región”.

LEA TAMBIÉN: FRANCIA SE SUMA A EEUU Y REFUERZA SU PRESENCIA EN EL MAR CARIBE PARA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO

Asimismo, aseguró que están abiertos los canales de diálogo para conversar con las autoridades de Estados Unidos con respecto a la operación militar llevada a cabo cerca de las aguas venezolanas.

Ramírez recordó que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, declaró al denominado Cartel de los Soles como una «organización terrorista internacional».

El ministro consideró, además, “indispensable” que se pueden ejercer mecanismos de presión “para reencontrar a Venezuela con la democracia”.

“Para nuestra región es un llamado de atención de proteger con todos los recursos la democracia. Por lo tanto, nosotros consideramos que hay que resolver este problema para el bien de los venezolanos por sobre todas las cosas”, sostuvo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Imputarán a la mujer que se viralizó por robarse una camioneta de un local en Chacao, esto dijo Saab
Sucesos
El mensaje de Maluma en pleno concierto que desató polémica: «Colombia tiene mucho que aprender de El Salvador»
Caraota Show
Gaza
El impactante video en el que cinco periodistas murieron tras bombardeo de Israel en Gaza
Mundo