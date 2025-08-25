Paraguay respaldó operación de EEUU en el mar Caribe: «Apunta a la protección de la región»

El ministro de Relaciones de Exteriores de Paraguay,Rubén Ramírez, destacó la importancia para la región operaciones que está haciendo Estados Unidos en el Caribe para la lucha contra el narcotráfico.
“Estados Unidos claramente apunta a la protección de su país y de la región en contra de estos cárteles que trafican con la droga a través del Caribe”, dijo en una entrevista para el canal ABC TV.
En este sentido, destacó todos los beneficios que pueden derivar de estas acciones. “Lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela no es un tema exclusivo de Estados Unidos, es para toda nuestra región”.
Asimismo, aseguró que están abiertos los canales de diálogo para conversar con las autoridades de Estados Unidos con respecto a la operación militar llevada a cabo cerca de las aguas venezolanas.
Ramírez recordó que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, declaró al denominado Cartel de los Soles como una «organización terrorista internacional».
El ministro consideró, además, “indispensable” que se pueden ejercer mecanismos de presión “para reencontrar a Venezuela con la democracia”.
“Para nuestra región es un llamado de atención de proteger con todos los recursos la democracia. Por lo tanto, nosotros consideramos que hay que resolver este problema para el bien de los venezolanos por sobre todas las cosas”, sostuvo.