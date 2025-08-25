Francia se suma a EEUU y refuerza su presencia en el mar Caribe para combatir el narcotráfico

Francia anunció el despliegue de nuevos recursos para enfrentar el narcotráfico en el mar Caribe, específicamente en el archipiélago de Guadalupe.

El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, acotó que entre los recursos figuran 13 investigadores adicionales para la Oficina Antinarcóticos (Ofast), así como un laboratorio de análisis balístico, dos escuadrones móviles de gendarmería, dos brigadas náuticas, nuevos radares para vigilar los canales y un dron para controlar los más de 700 kilómetros de costas del territorio insular.

Ante esto, el gobierno francés se suma al despliegue de Estados Unidos en aguas caribeñas para enfrentar el tráfico de drogas.

“Estos medios masivos envían un mensaje claro a los traficantes: descubrirán que enfrentan a un Estado que nunca retrocede ante la violencia. Con Bruno Retailleau, con todo el Gobierno y en coordinación con los representantes locales, estamos decididos a proteger a nuestros compatriotas en todas partes. No permitiremos que la violencia desfigure el rostro de Guadalupe”, comentó el ministro de Ultramar de Francia, Manuel Valls.

Guadalupe es un departamento de ultramar francés ubicado en el Caribe oriental, al norte de Dominica y al sureste de Puerto Rico.

Déclaration du ministre des Outre-mer, Manuel Valls suite aux annonces du ministre de l’Intérieur @BrunoRetailleau en Guadeloupe : pic.twitter.com/1bJ93uPsLy — Ministère des Outre-mer (@outremer_gouv) August 24, 2025

DESPLIEGUE DE EEUU EN EL MAR CARIBE

La Marina de los Estados Unidos envió a un escuadrón anfibio al sur del mar Caribe como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los cárteles de droga en la región.

Los buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale podrían llegar a las costas cercanas a Venezuela el domingo, según revelaron dos fuentes que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia Reuters.

Estas mismas fuentes señalaron que el escuadrón anfibio trasladará a la mayor parte de los 4.500 militares, incluidos 2.200 infantes de marina que estarán desplegados en el Caribe en la lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con lo expuesto por la agencia mencionada anteriormente, las fuentes se negaron a detallar la misión específica del escuadrón. Sin embargo, afirmaron que los despliegues recientes tienen como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región.

A través de redes sociales la Marina compartió una foto del momento en el que estaban llenando a las unidades del escuadrón anfibio con vehículos terrestres de diferentes módulos y material táctico diverso.

«Embarcación de desembarco con colchón de aire (LCAC) asignada a la Unidad de Embarcaciones de Asalto 4 carga equipo e infantes de marina asignados a la 22.a Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) con Capacidad de Operaciones Especiales (SOC) en el USS Iwo Jima (LHD 7)», escribieron.