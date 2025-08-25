Paraguay recomendó a sus ciudadanos no viajar a Venezuela ante «la delicada situación que se vive en el país»

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay alertó este lunes a sus ciudadanos sobre el peligro que representa viajar a Venezuela.

«El Gobierno de la República del Paraguay recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a la República Bolivariana de Venezuela atendiendo la delicada situación institucional y de seguridad que se vive en ese país», indicó el organismo en un comunicado divulgado en sus redes oficiales.

En este sentido, destacó que no pueden brindar ningún tipo de asistencia a sus ciudadanos en Venezuela. «Paraguay no tiene embajada o consulado operando en Venezuela y se ve limitado de brindar servicios de asistencia a los paraguayos que pudieran requerirlo», acotó.

Cabe destacar que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, no reconoce la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.

Además, este mensaje llega pocas horas después de que el ministro de Relaciones de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, asegurara que están abiertos los canales de diálogo para conversar con las autoridades de Estados Unidos con respecto a la operación militar llevada a cabo cerca de las aguas venezolanas.

“Estados Unidos claramente apunta a la protección de su país y de la región en contra de estos cárteles que trafican con la droga a través del Caribe”, dijo en una entrevista para el canal ABC TV.