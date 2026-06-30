La Organización de las Naciones Unidas (ONU) prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio, según estimó este martes la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país, Stephanie Hochstetter.

Hochstetter intervino en la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general de la ONU por videoconferencia desde La Guaira, la zona cero del desastre.

La directora de la oficina en Venezuela señaló que ya repartieron paquetes de alimentos de emergencia a 1.200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses. Por ello, hicieron un aporte inicial de 50 millones de dólares, aunque avanzó que «no cubrirá la totalidad del desastre».

«La necesidad de alimentos, agua potable, refugio y servicios básicos es inmediata y crítica», alertó.

Además de la comida lista para consumir, el PMA está proporcionando alimentos para cocinar en los hogares que pueden hacerlo, pero que tienen dificultades para acceder a suministros.

Se precisó que la agencia de la ONU cuenta con 3.000 toneladas métricas de alimentos disponibles para repartir en el país, con lo que esperan se pueda abastecer a más de 10.000 familias durante dos meses.

Aun así, están realizando compras a nivel local, aprovechando que en el país se dispone de alimentos en otras regiones, y coordinándose con el equipo en Colombia, donde cuentan con existencias que se pueden reasignar «rápidamente».

UN PAÍS QUE YA ESTABA EN CRISIS

«Los terremotos han afectado a muchas familias, algunas de las cuales ya tenían dificultades para costearse los alimentos básicos, y ahora, con sus medios de subsistencia destrozados y las infraestructuras gravemente dañadas, muchas se enfrentan al peligro muy real de verse sumidas en una situación aún más difícil», lamentó.

Advirtió, que en las comunidades más alejadas de las consecuencias de los terremotos, la situación podría ser crítica por la falta de asistencia.

Según explicó, el punto del PMA desde el que trabaja en La Guaira fue solicitado por el Gobierno de Delcy Rodríguez, con el que destacó la plena colaboración.

ÚLTIMO BALANCE DEL GOBIERNO

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que se elevó la cifra de muertos a 1.943 por los devastadores terremotos del 24 de junio en el país

«Tenemos 10.571 heridos, 15.866 personas damnificadas», comentó.

También resaltó que hay 14 refugios habilitados en La Guaira y 55 entre Caracas y otros estados. «No vamos a escatimar esfuerzos en brindar las mejores condiciones para atender a las personas que sean llevados a los campamentos provisorios», aseguró.

Además, Rodríguez señaló que 855 edificaciones resultaron dañadas en todo el país. Destacó que de esta cifra, 189 se colapsaron de forma total y, precisamente, al menos 158 estaban en La Guaira.

Apuntó que 666 edificaciones se dañaron muy gravemente o colapsaron de forma parcial.