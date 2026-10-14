Padre de la joven que despertó ‘en su propio velorio’, en Guatemala, podría enfrentarse a cinco años de prisión

La historia de Yuleidy Ixcotoyac, una adolescente de 15 años que «despertó» en su propio velorio en Guatemala, sigue dando de qué hablar. Días después del «milagro», las autoridades investigan este extraño caso.

La aparente resurrección de Yuleidy se viralizó a nivel global y la propia justicia guatemalteca posó su mirada sobre la familia. Según medios locales, el padre de la adolescente, pastor de una iglesia, podría enfrentar consecuencias penales por lo ocurrido.

El Ministerio Público puso en marcha las pesquisas sobre la familia y ordenó evaluaciones médicas a la joven. Así pues, las autoridades buscan conocer si la adolescente padecía de alguna enfermedad.

Momentos de sorpresa vivieron familiares y asistentes en Guatemala cuando una joven dada por muerta comenzó a moverse y abrió los ojos durante su funeral. Video: Cortesía https://t.co/Y7OzyVtPkJ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 12, 2026



Los primeros exámenes médicos indican que la adolescente se encuentra sana. Mientras tanto, los investigadores han identificado varias inconsistencias en los testimonios presentados por la familia y otros involucrados.

SANCIONES A LA FAMILIA

Hasta el momento, las autoridades no han determinado cuál fue la cadena de eventos que llevó a concluir que la adolescente había fallecido. Tampoco se conoce quién fue la persona que confirmó la muerte.

En caso que se determine que se trató de una historia falsa, el padre de la adolescente y otros integrantes de la familia podrían enfrentar sanciones penales. El Código Penal de Guatemala establece penas de prisión para la simulación de hechos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: IBA FELIZ CON SU HELADO Y TERMINÓ EN EL SUELO: EL BRUTAL GOLPE QUE RECIBIÓ UNA JOVEN CON UN COLUMPIO EN CENTRO COMERCIAL DE MÉXICO

En situaciones como estafas o fraudes, las sanciones implican penas de cárcel entre cinco y seis años, dependiendo del caso y las circunstancias. La simulación de un fallecimiento no aparece mencionada en la ley de forma explícita.

Igualmente, hay que destacar que cualquier responsabilidad del pastor o la familia será establecida por los avances de las investigaciones. Se desconoce si las autoridades tienen suficientes elementos o evidencias como para proceder legalmente.