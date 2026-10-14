Iba feliz con su helado y terminó en el suelo: El brutal golpe que recibió una joven con un columpio en centro comercial de México

Una mujer sufrió una aparatosa caída en un centro comercial en México tras pasar por una zona en la que había un columpio sin percatarse del peligro que había a su alrededor.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que la mujer iba concentrada comiendo lo que parecía ser un helado, sin mirar hacia los lados. Justo en ese momento pasó por una zona en la que estaba instalado un columpio.

Tras recibir el fuerte impacto salió propulsada aproximadamente un metro y cayó aparatosamente sobre su espalda y cabeza.

Afortunadamente no tuvo heridas de consideración y se levantó rápidamente tras el golpe.

En redes sociales varias personas cuestionaron a quienes se estaban columpiando. «No es un columpio, es una silla colgante para exterior. El que tenga la apariencia de columpio no significa que la gente lo use como tal, falta de señalamiento y total negligencia de las personas que están usando esa silla», dijo un usuario.

En esta línea, otro añadió: «Ese tipo de columpios no es para eso menos en una plaza, es para un uso tranquilo, una charla mecerse un poco, pero no es lo mismo que en un parque».

De igual forma, otros responsabilizaron al dueño del comercio. «Y por qué ese comercio tiene un columpio que se puede mover así de fuerte, y hacia un área de paso común, imagina que hubiera sido un bebé en un coche o un adulto mayor. No es gracioso, por más que la joven haya ido distraída».