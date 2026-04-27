Otro vuelo internacional llegará al país: Esta es la aerolínea que anunció ruta directa entre Venezuela y Ecuador

Como parte de la reapertura aérea del país en el ámbito internacional, la línea aérea Aeroregional informó que tendrá vuelos directos desde Caracas o Maracaibo en Venezuela, hasta Quito en Ecuador.

Asimismo, destacó que será a partir del próximo 12 de mayo. Incluso la aerolínea también conectará a Lima, Perú, con los dos destinos en Venezuela.

De acuerdo con la página web de la compañía, será posible comprar vuelos directos por tan solo 225 dólares.

En dichos viajes los pasajeros podrán llevar una maleta en bodega de 23 kilos y un bolso de mano dentro de cabina de 10 kilos.

La hora de salida desde la ciudad de Quito será a las 6 de la tarde y llegará a Caracas a las 8:30 de la noche. El vuelo durará aproximadamente 2 horas y 30 minutos.

No obstante, el vuelo de regreso desde Caracas será a las 10 de la mañana y arribará a la ciudad de Quito a las 12:30 de la tarde.

Aeroregional, cuyo nombre comercial es Servicio Aéreo Regional Cía. Ltda., es una aerolínea ecuatoriana fundada en enero de 2018 que comenzó operaciones el 5 de agosto de 2019.​ Su base de operaciones se encuentra en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito, Ecuador.