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Otra polémica en Perú: Empleado de cadena de comida rápida insultó a una venezolana y así reaccionó ella

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Perú

Un hecho irregular se registró en un establecimiento de Subway en Perú luego de que un empleado llamara «put$·» a una cliente venezolana.

De acuerdo con medios locales todo inició cuando el joven le pidió que le pagara con otro billete, ya que el que le había dado era presuntamente falso. En ese momento la venezolana le iba a pagar con otro, pero la situación escaló rápidamente hasta el punto en el que el empleado la llamó «put$·» e incluso insultó a su madre.

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En el video hecho por un amigo de la mujer se puede ver como la venezolana se altera y comienza a lanzarle cosas al empleado peruano. Mientras tanto, otro empleado intenta disculparse con la clienta mientras le dice a su compañero que no le puede hablar así a la mujer.

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No obstante, lejos de intentar calmar los aires, el empleado que protagonizó la situación, siguió insultando a la venezolana y le llegó a decir que no le importaba perder su trabajo, a lo que la clienta lo amenazó incluso con agredirlo físicamente mientras exigía hablar con su gerente.

El compañero del empleado en cuestión llegó incluso a taparle la boca para que no siguiera respondiéndole a la venezolana, pero él insistía en seguir con los insultos.

Hasta ahora Subway no se ha pronunciado con respecto a lo sucedido.

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