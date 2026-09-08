Deportar venezolanos irregulares en barco: La nueva medida que aplicaría Perú contra migrantes

(EFE).- El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, anticipó este lunes que el Gobierno de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, suscribirá acuerdos con Venezuela para deportar a través de barcos a venezolanos en situación migratoria irregular, tras haber expulsado hasta el momento a 1.635 migrantes en esa condición.

Durante una comparecencia ante la comisión de Defensa del Parlamento peruano, Astudillo explicó que, «con muchísimo esfuerzo», han logrado expulsar a 1.635 venezolanos migrantes irregulares.

«Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela para mandarlos por barco, y una buena cantidad. Espero que las cosas se den así», aseveró el titular de la cartera del Interior.

El ministro destacó que en Perú hay más venezolanos que aimaras, pues en este país se encuentra la segunda mayor comunidad venezolana en el exterior que alcanza los 1,6 millones entre migrantes y refugiados.

«No todos son delincuentes. Hay gente que trabaja, pero tenemos una gran cantidad de delincuentes y de criminales perversos, de esos que cortan cabezas y dedos que caminan por acá por la calle. De esos estamos detrás de ellos. Todos los días hacemos operativos en las calles», apostilló.

La gran mayoría de los 1,6 millones de venezolanos que residen en Perú están en situación irregular ante la dificultad de lograr un trabajo formal que les permita conseguir un visado de residente regular, y por la dificultad de renovar los visados especiales emitidos durante los distintos procesos de regularización realizados años atrás.

La migración venezolana en Perú se concentró principalmente en la capital Lima, lo convierte en la ciudad con más venezolanos en el exterior, con un número superior incluso a la mayoría de ciudades de Venezuela.

EFE