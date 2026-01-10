Otra aerolínea regresa al país: Wingo reanuda vuelos hacia Caracas

La aerolínea colombiana Wingo anunció este viernes la reanudación de sus vuelos hacia Caracas, luego de que suspendió la ruta por más de un mes producto del despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas.

Wingo, cuya empresa matriz es la aerolínea panameña Copa Airlines, informó en X (Twitter) sobre la medida. Mediante un comunicado, precisó que la ruta volverá el próximo viernes, 16 de enero.

«Esta decisión se adopta como resultado del monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades competentes, manteniendo como prioridad los más altos estándares de seguridad» apuntó Wingo.

La aerolínea aseguró que el restablecimiento de las operaciones se debe a que hay condiciones para ejecutar los vuelos. Según Wingo, su prioridad es «garantizar la tranquilidad de sus viajeros y tripulaciones».

PASAJEROS DE WINGO

Wingo afirmó que continuará monitoreando la situación en el espacio aéreo venezolano. Mientras tanto, pidió a los pasajeros con boletos de los vuelos suspendidos que se pongan en contacto con la aerolínea.

«Los pasajeros con tiquetes programados en las fechas impactadas por la suspensión fueron notificados a través de los canales registrados en su reserva y pudieron autogestionar las opciones de protección disponibles», acotó Wingo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PARAGUAY EXIGIRÁ VISA A LOS VENEZOLANOS ANTE «EL CONTEXTO ACTUAL QUE ATRAVIESA EL PAÍS»

🚨Atención viajeros🚨 Si tienes o estás interesado en vuelos desde Bogotá hacia Caracas esta información es importante para ti: pic.twitter.com/59yVTRoifM — Wingo (@wingo) January 9, 2026



La aerolínea aseguró que continuará trabajando con las autoridades venezolanas e internacionales. «Wingo comunicará oportunamente cualquier actualización a través de sus canales oficiales», concluyó.

El anuncio de Wingo se dio un día después de que Copa Airlines comunicó el restablecimiento de la ruta entre Panamá y Caracas. Los vuelos comenzarán el martes, 13 de enero, con una frecuencia diaria.