¡Orgullo nacional! Jóvenes venezolanos ganaron medallas en Olimpiadas de Matemáticas

Un grupo de jóvenes venezolanos ganaron medallas de oro y plata en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, dejando en alto el nombre de Venezuela en el plano científico.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología informó en sus redes sociales sobre los logros de los jóvenes venezolanos en dos eventos internacionales. Precisó que los participantes forman parte del Programa Nacional Semilleros Científicos.

«En las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas Leibniz, celebrada en Indonesia, este 2025, Axel de Jesús Hernández Malavé y Carlos Alberto Gómez Lozano conquistaron el oro», expuso el Ministerio.

Los jóvenes Ibrahim Rahwan Falaha y Joseph Pérez también destacaron al llevarse las medallas de plata en el mismo certamen. Gianfranco Baltazar Pérez, por su parte, recibió una mención honorífica.

JÓVENES EN MÉXICO

De igual forma, un grupo de jóvenes venezolanos formaron parte de las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas Carma, celebradas en México. Al igual que en el evento llevado a cabo en Indonesia, formaron parte de los primeros puestos.

Joseph Pérez obtuvo la medalla de plata en esta competencia. Ibrahim Rahwan Falaha, que ya había ganado el segundo lugar en Indonesia, recibió una mención honorífica.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología aseguró que estos reconocimientos son «fruto del esfuerzo de nuestros jóvenes». Asimismo, sostuvo que el gobierno de Maduro «impulsa la formación científica como motor esencial para el desarrollo nacional».