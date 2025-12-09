¿Están dispuestos a darle asilo a Maduro y miembros de su gabinete? Así respondió el presidente de Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, señaló este martes que su país está dispuesto a dar asilo político a Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno para ayudar a resolver la crisis en Venezuela.

Sin embargo, aseguró que a pesar de la propuesta que hizo no cree que se consolide.

«No hay nada concreto, yo hice esa oferta tiempo atrás con el ánimo de que, si hay esa posibilidad, Panamá lo ha hecho en otras ocasiones. Esto con tal de ayudar a resolver una crisis política internacional y sobre todo de esta magnitud, pero no creo que se dé por la arrogancia de este señor que lo tiene obnubilado», comentó.

Mulino sostuvo que no ha conversado con representantes del gobierno de Nicolás Maduro. «No tengo comunicación con esa gente, ninguna», dijo.

Asimismo, el mandatario reiteró que en Panamá están las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

«Las actas las tenemos en Panamá que comprueban el triunfo arrollador del pueblo venezolano contra la dictadura», apuntó.

El presidente Mulino desde Oslo: «Yo he propuesto que Maduro se asile en Panamá para resolver una crisis internacional, pero no creo que la arrogancia del señor lo permita. Edmundo González es el presidente electo de Venezuela, vencieron a la dictadura»pic.twitter.com/Pxgmuo0KVh — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 9, 2025

PRESIDENTE DE PANAMÁ ESTÁ EN OSLO

José Raúl Mulino acotó que la entrega del premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado es «un enorme simbolismo de que los astros se están alineando».

En ese sentido, señaló que «hay una sola ruta y es la libertad» de Venezuela.

«Espero que toda esta resonancia, que ya está teniendo y va a seguir teniendo en los próximos dos días, repercuta en lo interno y comprendan que no hay vuelta para atrás, hay una sola ruta y es la libertad y la democracia para Venezuela», comentó a los medios de comunicación.

Asimismo, expresó desde Oslo que Venezuela será «un gran hito histórico de cómo un pueblo con resistencia, pero tenacidad y lucha, se libera de un dictador tirano».

Vale recordar que José Raúl Mulino se encuentra en Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a Machado.

«Un honor representar a Panamá aquí en Oslo. Nuestro compromiso con el orden, la libertad, la democracia y el respeto al voto; así como también el rechazo a toda manipulación del sistema electoral», dijo.

Incluso, venezolanos en Oslo agradecieron el apoyo de Panamá a la lucha por la libertad de Venezuela.