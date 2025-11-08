Mundo

Nuevo atentado terrorista en Colombia dejó dos soldados heridos e importantes daños contra un batallón

Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
Foto: Redes sociales

Un nuevo atentado terrorista sacudió la mañana de este sábado a Colombia, después de que ocurriera cerca de un batallón en el municipio de Tunja, afectando sus instalaciones y dejando heridos a dos soldados.

El ataque se suscitó, en concreto, en el barrio Prados de Alcalá, cerca del Batallón Simón Bolívar. En ese sitio, dejaron abandonado un vehículo tipo volteo, cargado con explosivos.

LEA TAMBIÉN: LOS IMPACTANTES Y NUEVOS DETALLES DEL MAGNICIDIO DE MIGUEL URIBE TURBAY QUE INVOLUCRAN A VENEZUELA

De acuerdo con información extraoficial, las autoridades ordenaron evacuar la zona al divisar el volteo, con el objetivo de realizar una detonación controlada. Cuando procedieron a ello para neutralizar el atentado, se suscitó una explosión dentro del batallón, lo que causó los importantes daños a la infraestructura y provocó las lesiones en al menos dos soldados.

Presuntamente, dos de los explosivos salieron disparados en medio de la detonación controlada, aunque esa versión todavía no está confirmada. Esta habría sido la causa de las heridas de los uniformados.

«En el momento en que el técnico antiexplosivos adelantaba la inspección para la desactivación del sistema, se produjo la activación de la carga, expulsando cilindros en dirección al batallón, dejando como resultado preliminar dos soldados lesionados», dijo una fuente a El Tiempo.

SIN VÍCTIMAS MORTALES, SEGÚN PETRO

Tras lo ocurrido, el presidente Gustavo Petro recurrió a sus redes sociales para afirmar que no hubo ninguna persona fallecida en este hecho.

«Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Simón Bolívar en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales», aseveró.

Asimismo, llamó a «no bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil».

