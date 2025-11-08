Mundo

Los impactantes y nuevos detalles del magnicidio de Miguel Uribe Turbay que involucran a Venezuela

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Cortesía revista Semana

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador colombiano, Miguel Uribe Turbay, reveló nuevos e impactantes datos del magnicidio contra su hijo, entregados por la Fiscalía General, al señalar que el dinero que se usó para el atentado provino de Venezuela.

En una entrevista con el medio La FM, precisó que el dinero pagado a cerca de ocho personas involucradas en el magnicidio de Uribe Turbay llegó desde territorio venezolano. No obstante, aclaró que eso no indica que el autor intelectual del hecho se encuentre en Venezuela.

«Hay una colaboración con Venezuela, seguramente esta colaboración va a llegar a salpicar al gobierno de Venezuela. Hay una conexión que falta determinar. ¿Quién en Colombia dio la orden y quién es el autor intelectual?», describió Uribe Londoño.

El precandidato presidencial precisó que dicha información la confirmó la Fiscalía General de Colombia, en medio de la investigación que ya ha arrojado resultados. Por ejemplo, la identificación de las ocho personas vinculadas al ataque material y la detención de alias El Viejo. Este formaría parte de la ‘Segunda Marquetalia’, bajo el mando de Iván Mordisco.

DETALLES SOBRE ALIAS ‘EL VIEJO’

Con respecto a ‘El Viejo’, una juez de control de garantías de Bogotá acogió la petición de la Fiscalía y ordenó enviarlo a prisión. A este hombre lo detuvieron en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras (Meta), ya que se le señala de ser el enlace entre los autores intelectuales y el grupo criminal del magnicidio de Uribe Turbay.

El padre del fallecido senador colombiano agregó que «la ‘Segunda Marquetalia’ está en Venezuela y delinque en territorio venezolano. Asimismo, lo hace con la autorización de Gustavo Petro y Nicolás Maduro».

Miguel Uribe Turbay falleció el pasado 11 de agosto tras de dos meses luchando por su vida, luego de que lo atacaran a tiros el 7 de junio durante un acto político en Bogotá.

