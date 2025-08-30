«Nos alarma»: Gobierno de Noruega se pronunció sobre «desapariciones forzadas» en Venezuela

El gobierno de Noruega manifestó este sábado su preocupación por el aumento de las «desapariciones forzadas» en Venezuela, sobre todo tras la celebración de elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, por lo que dijo sentirse «alarmado» por esa situación.

En un comunicado difundido por su cancillería, la nación europea hizo el pronunciamiento, a propósito de ser el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

«Noruega expresa su solidaridad y profundo respeto a los familiares de las personas desaparecidas, así como a las organizaciones, los defensores de los derechos humanos y los abogados que apoyan a estas víctimas», comienza la misiva.

En ese sentido, Noruega dijo hacerse eco de la preocupación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, con respecto a las «desapariciones asociadas» con las elecciones en Venezuela, incluidas las llamadas «desapariciones de corta duración» cometidas durante y en torno a las presidenciales de julio de 2024.

«Observamos que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias informa que el número de casos pendientes en Venezuela casi se ha duplicado durante su último período de presentación de informes», añadió Noruega.

NORUEGA, ALARMADA POR LAS DESAPARICIONES

En ese sentido, el gobierno de Noruega resolvió sentirse «alarmado» ante el aumento de «desapariciones forzadas». También por los presuntos casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de agentes del Ejecutivo de Maduro y los «homicidios ilegítimos, entre otras violaciones».

Ante esta situación, instaron al oficialismo venezolano a «cumplir con el derecho internacional para prevenir daños irreparables a las víctimas, en particular en casos de desaparición forzada».

«El creciente uso de la desaparición forzada como arma para silenciar a miembros de la oposición, a quienes se perciben como tales, a activistas prodemocráticos y a defensores de derechos humanos, es inaceptable. La violencia política debe cesar de inmediato y debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a la libertad de expresión y a la participación política pacífica», sentenció.