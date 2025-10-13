«No tiene justificación» dijo Noruega al ‘lamentar’ cierre de la Embajada de Venezuela en Oslo

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega lamentó este lunes la decisión del gobierno de Maduro de cerrar la Embajada de Venezuela en Oslo, pocos días después de que María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz.

Cecilie Roang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, habló con el diario Verdens Gang. Respecto al cierre de la Embajada, confirmó que el gobierno de Oslo considera «lamentable» y «sin justificación» la decisión.

«Pese a que tenemos opiniones diferentes sobre varios temas, Noruega quiere mantener abierto el diálogo con Venezuela y trabajará para ello», apuntó el portavoz en un correo electrónico enviado al diario noruego.

Roang también apuntó que las autoridades venezolanas no han dado «ninguna razón» para el cierre de la Embajada. De acuerdo a Verdens Gang, este lunes los servicios de la sede diplomática ya no responden al teléfono.

¿POR QUÉ CERRARON LA EMBAJADA?

La Cancillería venezolana no solo ordenó el cierre de la Embajada en Noruega, sino también la de Australia. En cambio, abrirá sedes diplomáticas en dos países africanos: Burkina Faso y Zimbabue.

«Tras una evaluación exhaustiva de las prioridades nacionales y en coherencia con el impulso de un mundo multicéntrico y pluripolar, se ha determinado el reforzamiento de la Alianza Estratégica con la Madre África», dijo.

El gobierno de Maduro dijo que el cierre de la Embajada en Noruega se debía a una «reasignación estratégica de recursos». Sin embargo, algunos analistas especulan que podría deberse a la entrega del Premio Nobel a María Corina Machado.