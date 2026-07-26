«No seremos obstáculo»: María Corina y Edmundo González se pronunciaron sobre las negociaciones entre la AN 2015 y 2025

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia emitieron un comunicado este domingo, en el cual fijaron posición acerca de los encuentros que comienzan el 1 de agosto, entre la Asamblea Nacional de 2015 y el actual Parlamento presidido por Jorge Rodríguez.

En el escrito, destacan que no participa en ese proceso, pero tampoco serán un obstáculo en su desarrollo.

Precisaron que no participaron en su diseño ni construcción, por lo que no “nos corresponde explicar sus alcances ni decisiones”. Incluso, señalaron que quienes impulsan en el mecanismo “deben informar al país sus objetivos, método y cronograma”.

“Nosotros no seremos obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales”, aseveraron. Y aclararon que evaluarán el proceso con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular”, dijeron.

PAÍS DEVASTADO

El comunicado también destaca que Venezuela está devastada, situación que empeoró con los terremotos del 24 de junio.

Denunciaron que, en medio de esa tragedia, la ayuda organizada por la propia ciudadanía “se intentó bloquear, desviar y controlar” para que no llegara a quienes más la necesitaban.

Afirmaron que reconstruir el país y acompañar a las familias afectadas no es solo una tarea administrativa. Agregaron que esto requiere un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial, que garantice la libertad y la dignidad y devuelva a la República todas sus instituciones.

Machado y González también ratificaron que volverán a Venezuela para acompañar al pueblo, recorrer el país y construir el Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República.

“La gente ya demostró que puede salvar a la gente. Lo que falta es un gobierno que esté a la altura de lo que su gente demostró”, sentenció la misiva.